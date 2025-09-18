Медведица Чернушка защитила своих медвежат от другой хищницы на Камчатке. Видео

На Камчатке сняли на видео конфликт двух бурых медведиц

18 сентября 2025, 11:30, ИА Амител

В Кроноцком заповеднике на Камчатке зафиксировали конфликт двух бурых медведиц, причиной которого стало нарушение личного пространства.

Как рассказала государственный инспектор заповедника Лиана Варавская, снявшая ролик и опубликовавшая его в Telegram, одна из медведиц во время охоты на рыбу подошла слишком близко к Чернушке с медвежатами. Та тут же агрессивно отреагировала и дала понять, что такое поведение недопустимо.

По словам специалиста, именно нарушение личных границ чаще всего становится причиной стычек в медвежьем мире.

«Интересно, что та же Чернушка сама подходит к людям довольно близко, не видя никакой опасности для себя и своих медвежат», – добавила Варавская.

