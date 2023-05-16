Алтайские оркестры исполнят хиты The Beatles в Барнауле. Amic.ru дарит билеты
В концертном зале "Сибирь" состоится выступление от организаторов фестиваля Because ot The Beatles
16 мая 2023, 09:15, ИА Амител
30 и 31 мая оркестр "Сибирь", Барнаульский духовой оркестр и лучшие солисты края исполнят знаменитые композиции The Beatles.
Всем залом можно будет подпевать песням Yesterday, Michelle, Let It Be, Back in the USSR, Come Together, Help! и многим другим.
Программу "Битломания в "Сибири" представляет фестиваль Because ot The Beatles. С 2014 года он проходит на "Бирюзовой Катуни" и собирает поклонников ливерпульской четвёрки со всей России.
На фестивале в 2022 году оркестр "Сибирь" и Барнаульский духовой оркестр предложили свой вариант исполнения легендарных композиций "битлов", этот опыт и лёг в основу программы "Битломания в "Сибири".
Anic.ru и Telegram-канал "Барнаул и точка" разыгрывают четыре билета на концерт. Поучаствовать можно во "ВКонтакте" и в Telegram.
11:00:49 16-05-2023
Хорошо бы проиграть "Cant by me love",неплохо "I should have know better",да много чего ещё.