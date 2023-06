Алтайские оркестры исполнят хиты The Beatles в Барнауле. Amic.ru дарит билеты

В концертном зале "Сибирь" состоится выступление от организаторов фестиваля Because ot The Beatles

16 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Оркестр "Сибирь" на "Бирюзовой Катуни" / Фото Екатерины Смолихиной

30 и 31 мая оркестр "Сибирь", Барнаульский духовой оркестр и лучшие солисты края исполнят знаменитые композиции The Beatles.

Всем залом можно будет подпевать песням Yesterday, Michelle, Let It Be, Back in the USSR, Come Together, Help! и многим другим.

Программу "Битломания в "Сибири" представляет фестиваль Because ot The Beatles. С 2014 года он проходит на "Бирюзовой Катуни" и собирает поклонников ливерпульской четвёрки со всей России.

На фестивале в 2022 году оркестр "Сибирь" и Барнаульский духовой оркестр предложили свой вариант исполнения легендарных композиций "битлов", этот опыт и лёг в основу программы "Битломания в "Сибири".

Anic.ru и Telegram-канал "Барнаул и точка" разыгрывают четыре билета на концерт. Поучаствовать можно во "ВКонтакте" и в Telegram.