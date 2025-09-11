Алтайские приставы заставили заколотить двери и окна в облюбованных молодежью "заброшках"
Аварийные здания никем не использовались
11 сентября 2025, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае судебные приставы обязали организацию закрыть доступ в заброшенные здания, расположенные в Смоленском районе, сообщает региональная ФССП.
«Заброшенные аварийные здания никем не использовались, двери и остекление отсутствовали. Подобные строения с открытым доступом вызывают интерес у молодежи и создают опасность их жизни и здоровью», – рассказали в ведомстве.
Суд принял решение закрыть оконные и дверные проемы зданий. Пристав ознакомил руководство организации с постановлением, а также предупредил об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения.
«Руководство организации осознало, что избежать исполнения решения суда не получится. В настоящее время дверные и оконные проемы зданий закрыты», – отметили в ФССП.
Ранее алтайские приставы заставили три школы усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины".
А нам в детстве нравились такие помещения. Романтика.
Да и в юности было где бухать!
Гость (11:03:09 11-09-2025) А нам в детстве нравились такие помещения. Романтика.Да ... позорище. озвучьте сейчас ваш уровень дохода и сколько у вас детей? интересно
Гость (16:39:05 11-09-2025) позорище. озвучьте сейчас ваш уровень дохода и сколько у вас...
Я не он, но озвучу. Извини, что влажу в вашу светскую беседу. Тож в юности прибухивал в таких местах. Двое детей. Уже взрослые. Три квартиры в собственности в Барнауле ( у детей свои, если что), две студии в Адлере, квартира в Питере на Мойке, квартира в Паттайе. Совокупный доход 700-800 тыс. Все законно!
Гость (20:36:31 11-09-2025) Я не он, но озвучу. Извини, что влажу в вашу светскую бе... Нищеброд...
Утепляют?