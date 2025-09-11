Алтайские приставы заставили заколотить двери и окна в облюбованных молодежью "заброшках"

Аварийные здания никем не использовались

11 сентября 2025, 11:00, ИА Амител

Заброшенный дом / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае судебные приставы обязали организацию закрыть доступ в заброшенные здания, расположенные в Смоленском районе, сообщает региональная ФССП.

«Заброшенные аварийные здания никем не использовались, двери и остекление отсутствовали. Подобные строения с открытым доступом вызывают интерес у молодежи и создают опасность их жизни и здоровью», – рассказали в ведомстве.

Суд принял решение закрыть оконные и дверные проемы зданий. Пристав ознакомил руководство организации с постановлением, а также предупредил об административной и уголовной ответственности в случае неисполнения.

«Руководство организации осознало, что избежать исполнения решения суда не получится. В настоящее время дверные и оконные проемы зданий закрыты», – отметили в ФССП.

Ранее алтайские приставы заставили три школы усерднее заниматься "Основами безопасности и защиты Родины".