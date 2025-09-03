Барнаулец после беседы с приставами стал самозанятым и выплатил сыну 1,6 млн рублей
Мужчина осознал, что неуплата алиментов влечет реальное наказание
03 сентября 2025, 10:49, ИА Амител
В Алтайском крае 43-летний житель Барнаула выплатил алименты 16-летнему сыну после возбуждения исполнительного производства, сообщает региональная ФССП.
Ранее суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде 20 часов обязательных работ.
«Осознав, что неуплата алиментов влечет за собой реальное наказание, должник оформил статус самозанятого и начал выплачивать алименты исходя из полученных доходов. В дальнейшем полностью погасил задолженность», – рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле алиментщика так "припугнули" приставы, что он начал жизнь с чистого листа.
18:29:24 03-09-2025
Алименты должны быть отменены.