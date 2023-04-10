Алтайские следователи передали в суд дело в отношении главы отдела "Алтайавтодора"

Руководителя отдела мостов обвиняют в получении 1,5 млн рублей взятки от предпринимателя

10 апреля 2023, 21:03, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы отдела мостов КГКУ "Управление автомобильных дорог Алтайского края". Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю, его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2018 по 2022 год обвиняемый получил взятку от директора одного из обществ с ограниченной ответственностью на общую сумму более 1,5 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел обеспечить использование стройматериалов только своей фирмы при ремонте, постройке и реконструкции мостов в Алтайском крае.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого общей стоимостью более 27 млн рублей наложен арест.