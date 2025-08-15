Алтайские тренеры по бережливому производству поедут на форум в Москву

Там пройдет VIII Школа тренеров, где участники узнают новые методики и лучшие практики по повышению производительности

15 августа 2025, 11:45, ИА Амител

Участники Школы тренеров / Фото Федерального центра компетенций

Специалисты предприятий Алтайского края, участвующих в федеральном проекте "Производительность труда" (входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика"), отправятся в Москву на VIII ежегодную Школу тренеров "Применяй. Обучай. Совершенствуй". Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября 2025 года.

Организатором Школы выступает АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК). В форуме примут участие около 500 специалистов со всей России.

Что ждет участников?

За три дня внутренние тренеры и инструкторы по бережливому производству посетят 40 мастер-классов от ведущих экспертов ФЦК. Они узнают о современных подходах оптимизации производства, познакомятся с реальными примерами внедрения бережливых технологий на предприятиях и смогут улучшить свои навыки обучения персонала. А еще – примут участие в панельной дискуссии с победителями федерального конкурса "Тренер по бережливому производству".

На мероприятии также выступит генеральный директор ФЦК Максим Папушенко.

«Особенность Школы тренеров в том, что мастер-классы дают участникам практические инструменты для работы на предприятиях. Благодаря такой направленности занятий происходит эффективное накопление знаний с возможностью их последующего применения», – рассказал руководитель Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер.

Подготовка кадров в сфере бережливого производства – важное направление для региона. Напомним, Алтайский край участвует в проекте с 2019 года. За это время здесь подготовили более 170 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. В 2024 году в VII Школе тренеров ФЦК от края участвовали специалисты компаний "ТД Консиб-Барнаул", "СибКомплект", "Руф-2" и РЦК.

Как стать участником проекта?

В проекте могут участвовать предприятия с годовой выручкой от 400 млн рублей в год (для туриндустрии – от 180 млн рублей). Подать заявку можно через сайт производительность.рф, по телефонам +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56 или на e-mail: innov@alregn.ru.

Федеральный проект "Производительность труда" помогает компаниям несырьевых отраслей повышать эффективность, оптимизировать ресурсы и внедрять современные управленческие практики. В этом предприятиям оказывают поддержку эксперты ФЦК и РЦК, используя методические наработки и возможности ИТ-платформы производительность.рф.