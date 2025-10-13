Ученые из АлтГУ нашли способы борьбы с фейками в интернете

В монографии впервые дано юридическое определение фейка как "заведомо ложной информации, распространяемой в правовом пространстве"

13 октября 2025, 22:40, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Юридический институт Алтайского государственного университета представил монографию "Правовое противодействие фейковизации информационного пространства". В работе, созданной совместно с российскими и зарубежными экспертами, предложены инновационные методы борьбы с ложной информацией в интернете, сообщает "Атмосфера".

«Фейковизация стала темным двойником цифровизации и средством информационной войны в мире. Россия находится на 12-м месте в рейтинге наиболее атакуемых хакерами стран, а количество DDoS-атак против РФ увеличилось на 29%», – подчеркивают авторы исследования.

Особую тревогу специалистов вызывает масштаб дистанционного мошенничества – 91% россиян столкнулись с фейковыми схемами в 2023-2024 годах. Только за 2022 год злоумышленники похитили у граждан около 14 млрд рублей с помощью распространения ложных сведений.

В монографии впервые дано юридическое определение фейка как "заведомо ложной информации, распространяемой в правовом пространстве", что дает государству правовые основания для противодействия. Особое внимание уделено:

вопросам искусственного интеллекта и информационного экстремизма;

правовым средствам распознавания фейков;

межгосударственному сотрудничеству России с дружественными странами.

«Для эффективной защиты необходимо открыто обозначать проблемы и публично предлагать конкретные пути их решения», – убеждены авторы.

Публикация монографии направлена на снижение рисков использования технологий в качестве инструмента информационной конфронтации и будет полезна органам государственной власти и правоохранительным структурам.