Ученые из АлтГУ нашли способы борьбы с фейками в интернете
В монографии впервые дано юридическое определение фейка как "заведомо ложной информации, распространяемой в правовом пространстве"
13 октября 2025, 22:40, ИА Амител
Юридический институт Алтайского государственного университета представил монографию "Правовое противодействие фейковизации информационного пространства". В работе, созданной совместно с российскими и зарубежными экспертами, предложены инновационные методы борьбы с ложной информацией в интернете, сообщает "Атмосфера".
«Фейковизация стала темным двойником цифровизации и средством информационной войны в мире. Россия находится на 12-м месте в рейтинге наиболее атакуемых хакерами стран, а количество DDoS-атак против РФ увеличилось на 29%», – подчеркивают авторы исследования.
Особую тревогу специалистов вызывает масштаб дистанционного мошенничества – 91% россиян столкнулись с фейковыми схемами в 2023-2024 годах. Только за 2022 год злоумышленники похитили у граждан около 14 млрд рублей с помощью распространения ложных сведений.
В монографии впервые дано юридическое определение фейка как "заведомо ложной информации, распространяемой в правовом пространстве", что дает государству правовые основания для противодействия. Особое внимание уделено:
-
вопросам искусственного интеллекта и информационного экстремизма;
-
правовым средствам распознавания фейков;
-
межгосударственному сотрудничеству России с дружественными странами.
«Для эффективной защиты необходимо открыто обозначать проблемы и публично предлагать конкретные пути их решения», – убеждены авторы.
Публикация монографии направлена на снижение рисков использования технологий в качестве инструмента информационной конфронтации и будет полезна органам государственной власти и правоохранительным структурам.
07:42:43 14-10-2025
Ученые из АлтГУ - это уже смешно.
08:36:47 14-10-2025
Гость (07:42:43 14-10-2025) Ученые из АлтГУ - это уже смешно. ...
Особенно на юрфаке! А зарубежные учоные - это из Анголы? Или Замбии?
10:37:19 14-10-2025
И где способы? ИИ - это не способ.
10:59:01 14-10-2025
Гость (10:37:19 14-10-2025) И где способы? ИИ - это не способ.... самый верный способ - кинуть источники фейковой информации (смартфон, компьютер) с высокой горы вниз. И проблема решена. А если серьёзно, меньше бывать в интернете. Есть много разных способов изменить свою жизнь и жизнь других к лучшему.
12:18:34 14-10-2025
гость (10:59:01 14-10-2025) самый верный способ - кинуть источники фейковой информации (... Предлагаете в телик смотреть!