Алтайские врачи рассказали, почему нельзя пропускать диспансеризацию

Пройти ее можно бесплатно по полису ОМС

25 сентября 2025, 19:00, ИА Амител

Больница. Поликлиника. Врач / Фото: Минздрав Алтайского края

В Алтайском крае продолжается диспансеризация в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Главная цель – выявлять болезни на раннем этапе. Все больше жителей региона проходят обследование, понимая, что именно профилактика помогает сохранить здоровье.

За восемь месяцев 2025 года диагностику прошли почти 480 тыс. человек, еще 97 тыс. завершили профосмотры. Среди них 225 тысяч жителей сел. В районах активно работают мобильные комплексы – благодаря выездам бригад обследование уже прошли свыше 29 тыс. человек.

«Диспансеризация – это хорошо выстроенный и отлаженный механизм, доступный каждому жителю края по полису ОМС. Мы создали все условия, чтобы обследование было комфортным и максимально информативным. Наша главная задача – не просто провести осмотр, а донести до людей мысль, что забота о здоровье должна быть регулярной и проактивной», – подчеркнула заместитель главврача по поликлинической части городской больницы № 3 Анастасия Чурина.

С начала года впервые выявили более 81 тыс. заболеваний. Чаще всего речь идет о патологиях сердца и сосудов, эндокринной и дыхательной систем, органов пищеварения и мочеполовой сферы. Только болезней системы кровообращения зарегистрировали свыше 13 тыс.

Главный внештатный специалист-кардиолог Минздрава региона Анна Ефремушкина напомнила, что именно такие сердечно-сосудистые заболевания чаще всего становятся причиной смертности. Диспансеризация позволяет вовремя заметить отклонения и назначить лечение, чтобы предупредить инфаркт или инсульт.

Большое внимание уделяют и онкопатологиям. По словам заведующей поликлиникой "Надежда" краевого онкодиспансера Татьяны Синкиной, рак, найденный на ранней стадии, можно лечить эффективно и с минимальными последствиями.

За восемь месяцев в крае выявили 950 случаев злокачественных опухолей, 86,7% из них – на ранних стадиях. В том числе 160 случаев рака молочной железы, 130 – кожи, 127 – предстательной железы, 107 – органов дыхания.

Кроме заболеваний, у многих пациентов фиксируют факторы риска: повышенный сахар и холестерин, лишний вес, курение, малоподвижность и злоупотребление алкоголем.

Пройти обследование можно в поликлинике по полису ОМС, записавшись через "Госуслуги". Учреждения принимают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по выходным и праздникам – с 08:00 до 15:00.

«Мы не устаем с коллегами говорить о важности прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Каждый наш житель должен помнить, что диспансеризация – это не просто медицинское обследование, это возможность подарить себе и своим близким уверенность в завтрашнем дне», – подытожил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.