Алтайским многодетным семьям выплатят до 7,5 тысячи рублей к 1 сентября

На материальную поддержку могут рассчитывать родители трех и более детей

08 августа 2025, 11:40, ИА Амител

Первый день в школе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае многодетные семьи получат материальную помощь перед началом нового учебного года. На подготовку детей к школе родителям выплатят от 5 до 7,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.

Так, размер выплаты на первоклассника в 2025 году составляет 7,5 тысячи рублей, а на учащихся 2–11 классов – 5 тысяч рублей. Получить ее может семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, а также до 23 лет при условии обучения студента по очной форме.

Чтобы оформить выплату, к началу учебного года необходимо иметь действующий документ о статусе многодетной семьи. Кроме того, по состоянию на 1 сентября заявитель вместе с детьми должен проживать в Алтайском крае. Сам ребенок должен обучаться в образовательной организации на территории региона. Доход родителей при этом значения не имеет. Заявление можно подать на портале "Госуслуги".

Всего в текущем году алтайским многодетным семьям планируют предоставить выплаты на 67 тысяч школьников.