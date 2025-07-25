В Госдуме предложили ввести выплаты для родителей перед началом учебного года
Возраст ребенка должен быть от 6 до 18 лет
25 июля 2025, 22:00, ИА Амител
Депутаты Госдумы обсудили законопроект, который предлагает перед началом учебного года одному из родителей школьника перечислять выплату в размере прожиточного минимума, сообщает ТАСС.
Величина такой выплаты будет равна прожиточному минимуму по РФ. Авторы законопроекта предлагают выплачивать эту сумму на каждого ребенка в семье по отдельности. Сейчас прожиточный минимум в стране – 17 773 рубля, для детей – 17 201 рубль.
«Подготовка к школе, форма, канцелярия, учебники – для всего этого можно и нужно протягивать родителям финансовую руку госпомощи. Особенно когда в семье несколько школьников», – отметил в своем Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат ГД Ярослав Нилов.
Он подчеркнул, что выплата никак не будет учитываться в доходах семьи, поэтому не отразится на предоставлении других пособий.
Выплаты предлагается ввести для семей:
- где есть дети от 6 до 18 лет;
- где есть инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями от 18 до 23 лет.
Напомним, каждый год, примерно в одно и то же время, в Госдуме предлагают выплачивать родителям школьников так называемый "первосентябрьский капитал". Например, в 2023 году, по задумке депутатов, выплата должна была составить 25% от средней зарплаты в конкретном регионе, а в 2024-м уже начали говорить о прожиточном минимуме.
22:45:38 25-07-2025
А в следующем году, по задумке депутатов должна быть ещё больше
04:09:33 26-07-2025
очень за! у меня четверо школьников!
16:35:50 27-07-2025
Гость (04:09:33 26-07-2025) очень за! у меня четверо школьников!... Многодетным и так выделяют деньги на сборы. Детские вам платят и всё вам не хватает?
22:17:21 26-07-2025
Говорить, предлагать и выплатить-две большие разницы. Заявить то заявили, а вот будут ли эти выплаты? И успеют ли до начала учебного года? В бюджет не заложено.