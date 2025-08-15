НОВОСТИОбщество

Депутаты предложили переименовать мессенджер Max

Были предложены варианты "Чапаев" или "Гагарин"

15 августа 2025, 22:00, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил дать национальному мессенджеру Max более патриотичное название. По его мнению, англоязычное наименование противоречит идее цифрового суверенитета, и приложение должно носить имя, способное объединять россиян.

«Нужен бренд, который сразу придет на ум, если разбудить человека ночью. Например, "Чапаев" или "Чапай" – это наш национальный герой, символ отваги, известный всем поколениям. Также подойдут "Добрыня Никитич" или "Гагарин"», – пояснил Малинкович.

Политик также предложил вариант "Весточка" – название, глубоко укорененное в русской культуре.

«Во время Великой Отечественной ждали весточки с фронта, сегодня родные ждут новостей от участников СВО. Это удачный, эмоционально заряженный вариант», – отметил он.

Официальный запуск Max запланирован на начало осени. Разработчики позиционируют его как шаг к цифровому суверенитету. Эксперты не исключают, что вскоре это может стать единственным мессенджером с функцией звонков в РФ на фоне проблем с Telegram и WhatsApp*.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ

Комментарии 19

Шинник

23:17:06 15-08-2025

мессенджер "Гагарин" ?
Первый "не первый" в космосе "не космосе" ?

Гость

00:02:21 16-08-2025

Ещё вариант: Япончик

Гость

02:27:01 16-08-2025

Назвать - Даздраперма.

гость

03:53:10 16-08-2025

макс и правда некрасиво, может, лучше "Веста"?

алиса

06:36:32 16-08-2025

от перемены мест слагаемых сумма не меняется

Гость

07:04:55 16-08-2025

Любимое занятие бездельников: менять название городов, улиц... Да, еще памятники сносить... "Реформаторы", блин.

Гость

08:11:33 16-08-2025

И когда эта шняга зависнет, на экране появтся текст:-«Тихо, граждане! Чапай думать будет!...»

Гость

08:24:38 16-08-2025

Max или Мах?

Гость

08:56:33 16-08-2025

Макс противоречит закону о защите русского языка. Тем более нет перевода по русски. Значит все же Мах

ВВП

09:01:31 16-08-2025

Вот интересный вопрос задать разработчикам: "Почему именно МАХ". Тем более накануне наша любимая дума запретила англицизмы в названиях.

Гость

20:18:08 17-08-2025

ВВП (09:01:31 16-08-2025) Вот интересный вопрос задать разработчикам: "Почему именно М... в слове "хам" все те же буквы, но не англицизм

Гость

09:17:27 16-08-2025

Если яблоко назвать апельсином, оно от этого апельсином не станет🧐

dok_СФ

12:59:52 16-08-2025

"Сорока" на хвосте принесла..

Светлана

14:11:36 16-08-2025

Мне из предложенных вариантов больше нравится "Гагарин".

Гость

07:12:31 17-08-2025

Светлана (14:11:36 16-08-2025) Мне из предложенных вариантов больше нравится "Гагарин".... Это убожество назвать фамилией первого космонавта - настоящее кощунство. Но не удивительно, ничего святого не осталось.

Гость

19:56:25 16-08-2025

Маха - нормальное название. Вроде как Маша, но своя "в доску".

Гость

23:19:30 16-08-2025

Гость (19:56:25 16-08-2025) Маха - нормальное название. Вроде как Маша, но своя "в доску... кто-то дал маху и получилось то, что получилось

Гость

19:53:30 17-08-2025

Гость (23:19:30 16-08-2025) кто-то дал маху и получилось то, что получилось... А ещё 1 Мах это скорость звука. Или можно что-то сделать быстро - одним махом.

Макс

01:08:28 17-08-2025

Трёп. Трепаться в сети. Растрепать (всем) информацию.

