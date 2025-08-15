Депутаты предложили переименовать мессенджер Max
Были предложены варианты "Чапаев" или "Гагарин"
15 августа 2025, 22:00, ИА Амител
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил дать национальному мессенджеру Max более патриотичное название. По его мнению, англоязычное наименование противоречит идее цифрового суверенитета, и приложение должно носить имя, способное объединять россиян.
«Нужен бренд, который сразу придет на ум, если разбудить человека ночью. Например, "Чапаев" или "Чапай" – это наш национальный герой, символ отваги, известный всем поколениям. Также подойдут "Добрыня Никитич" или "Гагарин"», – пояснил Малинкович.
Политик также предложил вариант "Весточка" – название, глубоко укорененное в русской культуре.
«Во время Великой Отечественной ждали весточки с фронта, сегодня родные ждут новостей от участников СВО. Это удачный, эмоционально заряженный вариант», – отметил он.
Официальный запуск Max запланирован на начало осени. Разработчики позиционируют его как шаг к цифровому суверенитету. Эксперты не исключают, что вскоре это может стать единственным мессенджером с функцией звонков в РФ на фоне проблем с Telegram и WhatsApp*.
*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ
23:17:06 15-08-2025
мессенджер "Гагарин" ?
Первый "не первый" в космосе "не космосе" ?
00:02:21 16-08-2025
Ещё вариант: Япончик
02:27:01 16-08-2025
Назвать - Даздраперма.
03:53:10 16-08-2025
макс и правда некрасиво, может, лучше "Веста"?
06:36:32 16-08-2025
от перемены мест слагаемых сумма не меняется
07:04:55 16-08-2025
Любимое занятие бездельников: менять название городов, улиц... Да, еще памятники сносить... "Реформаторы", блин.
08:11:33 16-08-2025
И когда эта шняга зависнет, на экране появтся текст:-«Тихо, граждане! Чапай думать будет!...»
08:24:38 16-08-2025
Max или Мах?
08:56:33 16-08-2025
Макс противоречит закону о защите русского языка. Тем более нет перевода по русски. Значит все же Мах
09:01:31 16-08-2025
Вот интересный вопрос задать разработчикам: "Почему именно МАХ". Тем более накануне наша любимая дума запретила англицизмы в названиях.
20:18:08 17-08-2025
ВВП (09:01:31 16-08-2025) Вот интересный вопрос задать разработчикам: "Почему именно М... в слове "хам" все те же буквы, но не англицизм
09:17:27 16-08-2025
Если яблоко назвать апельсином, оно от этого апельсином не станет🧐
12:59:52 16-08-2025
"Сорока" на хвосте принесла..
14:11:36 16-08-2025
Мне из предложенных вариантов больше нравится "Гагарин".
07:12:31 17-08-2025
Светлана (14:11:36 16-08-2025) Мне из предложенных вариантов больше нравится "Гагарин".... Это убожество назвать фамилией первого космонавта - настоящее кощунство. Но не удивительно, ничего святого не осталось.
19:56:25 16-08-2025
Маха - нормальное название. Вроде как Маша, но своя "в доску".
23:19:30 16-08-2025
Гость (19:56:25 16-08-2025) Маха - нормальное название. Вроде как Маша, но своя "в доску... кто-то дал маху и получилось то, что получилось
19:53:30 17-08-2025
Гость (23:19:30 16-08-2025) кто-то дал маху и получилось то, что получилось... А ещё 1 Мах это скорость звука. Или можно что-то сделать быстро - одним махом.
01:08:28 17-08-2025
Трёп. Трепаться в сети. Растрепать (всем) информацию.