Депутаты предложили переименовать мессенджер Max

Были предложены варианты "Чапаев" или "Гагарин"

15 августа 2025, 22:00, ИА Амител

Мессенджер Max / Фото: компания "ВКонтакте"

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович в беседе с "Абзацем" предложил дать национальному мессенджеру Max более патриотичное название. По его мнению, англоязычное наименование противоречит идее цифрового суверенитета, и приложение должно носить имя, способное объединять россиян.

«Нужен бренд, который сразу придет на ум, если разбудить человека ночью. Например, "Чапаев" или "Чапай" – это наш национальный герой, символ отваги, известный всем поколениям. Также подойдут "Добрыня Никитич" или "Гагарин"», – пояснил Малинкович.

Политик также предложил вариант "Весточка" – название, глубоко укорененное в русской культуре.

«Во время Великой Отечественной ждали весточки с фронта, сегодня родные ждут новостей от участников СВО. Это удачный, эмоционально заряженный вариант», – отметил он.

Официальный запуск Max запланирован на начало осени. Разработчики позиционируют его как шаг к цифровому суверенитету. Эксперты не исключают, что вскоре это может стать единственным мессенджером с функцией звонков в РФ на фоне проблем с Telegram и WhatsApp*.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ