В Госдуме предложили ввести закон против "черных вдов"

Депутат Андрей Колесник считает таких женщин "людьми без совести"

02 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Андрей Колесник / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В России должны быть закон против "черных вдов" — женщин, которые заключают фиктивные браки с ранеными военными ради получения выплат после их смерти. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".

Депутат назвал такие действия "подлостью в последнее стадии", а самих "черных вдов" — "людьми без совести".

«Еще и блогеры же такие есть, которые говорят, как это нужно делать. Это вообще надо пересекать в соответствии с законом», — заключил он.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны заключать брак снова.

СВО инициативы

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

17:34:43 02-08-2025

Какие же подлые и алчные бабенки.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:53:47 02-08-2025

Больше же нет проблем в стране, всякой ерундой занимаются, это тупиковая ветвь развития.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:21:18 02-08-2025

Как же нехорошо десятилетиями принимать законы, которые ухудшают жизнь большинства граждан, чтобы меньшинство жило припеваючи. "Чёрную" законотворческую деятельность тоже выполняют люди без совести.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:30:57 02-08-2025

На зеркало неча пенять: высмеяв советскую мораль, буржуйский режим призвал граждан поклоняться золотому тельцу - вот каждый и обуян жаждой наживы (в том числе и 'чёрные вдовы'!)

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:27:14 03-08-2025

А против "чёрных" депутатов не предложили ещё ввести закон? Или некому, нет "белых"?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:25 04-08-2025

почему-то люди совсем не задумываются о последствиях своих поступков. это ведь аукнется обязательно, если не в их жизни, то детям-внукам прилетит. а потом такое удивление - за что????

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:29:28 04-08-2025

Гость (11:22:25 04-08-2025) почему-то люди совсем не задумываются о последствиях своих п...
Глупо верить в "прилетит", бумеранг, карму и т.д. Нет этого ничего. Иначе бы некоторых уже на элементарные частицы распылило. Нет, сидят довольные и посмеиваются еще.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:43:44 04-08-2025

Гость (11:29:28 04-08-2025) Глупо верить в "прилетит", бумеранг, карму и т.д. Нет эт...
читаем по слогам: если не в их жизни, то детям-внукам прилетит.

  0 Нравится
Ответить
