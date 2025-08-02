В Госдуме предложили ввести закон против "черных вдов"

Депутат Андрей Колесник считает таких женщин "людьми без совести"

02 августа 2025, 16:25, ИА Амител

Андрей Колесник / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России должны быть закон против "черных вдов" — женщин, которые заключают фиктивные браки с ранеными военными ради получения выплат после их смерти. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".

Депутат назвал такие действия "подлостью в последнее стадии", а самих "черных вдов" — "людьми без совести".

«Еще и блогеры же такие есть, которые говорят, как это нужно делать. Это вообще надо пересекать в соответствии с законом», — заключил он.

Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны заключать брак снова.