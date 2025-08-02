В Госдуме предложили ввести закон против "черных вдов"
Депутат Андрей Колесник считает таких женщин "людьми без совести"
02 августа 2025, 16:25, ИА Амител
Андрей Колесник / Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В России должны быть закон против "черных вдов" — женщин, которые заключают фиктивные браки с ранеными военными ради получения выплат после их смерти. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".
Депутат назвал такие действия "подлостью в последнее стадии", а самих "черных вдов" — "людьми без совести".
«Еще и блогеры же такие есть, которые говорят, как это нужно делать. Это вообще надо пересекать в соответствии с законом», — заключил он.
Ранее протоиерей Русской православной церкви Андрей Ткачев заявил, что женщины, потерявшие мужа, не должны заключать брак снова.
17:34:43 02-08-2025
Какие же подлые и алчные бабенки.
17:53:47 02-08-2025
Больше же нет проблем в стране, всякой ерундой занимаются, это тупиковая ветвь развития.
19:21:18 02-08-2025
Как же нехорошо десятилетиями принимать законы, которые ухудшают жизнь большинства граждан, чтобы меньшинство жило припеваючи. "Чёрную" законотворческую деятельность тоже выполняют люди без совести.
21:30:57 02-08-2025
На зеркало неча пенять: высмеяв советскую мораль, буржуйский режим призвал граждан поклоняться золотому тельцу - вот каждый и обуян жаждой наживы (в том числе и 'чёрные вдовы'!)
10:27:14 03-08-2025
А против "чёрных" депутатов не предложили ещё ввести закон? Или некому, нет "белых"?
11:22:25 04-08-2025
почему-то люди совсем не задумываются о последствиях своих поступков. это ведь аукнется обязательно, если не в их жизни, то детям-внукам прилетит. а потом такое удивление - за что????
11:29:28 04-08-2025
Гость (11:22:25 04-08-2025) почему-то люди совсем не задумываются о последствиях своих п...
Глупо верить в "прилетит", бумеранг, карму и т.д. Нет этого ничего. Иначе бы некоторых уже на элементарные частицы распылило. Нет, сидят довольные и посмеиваются еще.
11:43:44 04-08-2025
Гость (11:29:28 04-08-2025) Глупо верить в "прилетит", бумеранг, карму и т.д. Нет эт...
читаем по слогам: если не в их жизни, то детям-внукам прилетит.