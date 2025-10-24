Алтайский фотограф показал магию преображения природы, когда зима переступает порог

Тайна первого снега и рыжее золото: именно так выглядит алтайская осень

24 октября 2025, 12:00, ИА Амител

Осень на Алтае / Фото: Евгений Борисов / t.me/borisov_altay

Известный алтайский фотограф дикой природы, путешественник Евгений Борисов рассказал в своем Telegram-канале об осенней традиции на пару недель сбегать от городской суеты на Алтай.

«Не просто так, а в погоне за мгновением. За тем самым, когда лето уже отпустило, а зима только-только переступает порог. Это магия преображения. Алтай в эту пору – художник, щедрой рукой разбрасывающий краски: огненно-рыжие пятна тайги, лимонно-желтые свечи берез, изумрудные ели, пронзительно-синее небо и первый нерешительный снег», – отметил Борисов.

Фотограф подчеркнул, что осень – лучшая пора, когда Алтай не просто красив, а величественен, спокоен и откровенен.

