Алтайский фотограф показал магию преображения природы, когда зима переступает порог
Тайна первого снега и рыжее золото: именно так выглядит алтайская осень
24 октября 2025, 12:00, ИА Амител
Известный алтайский фотограф дикой природы, путешественник Евгений Борисов рассказал в своем Telegram-канале об осенней традиции на пару недель сбегать от городской суеты на Алтай.
«Не просто так, а в погоне за мгновением. За тем самым, когда лето уже отпустило, а зима только-только переступает порог. Это магия преображения. Алтай в эту пору – художник, щедрой рукой разбрасывающий краски: огненно-рыжие пятна тайги, лимонно-желтые свечи берез, изумрудные ели, пронзительно-синее небо и первый нерешительный снег», – отметил Борисов.
Фотограф подчеркнул, что осень – лучшая пора, когда Алтай не просто красив, а величественен, спокоен и откровенен.
Ранее Евгений Борисов сфотографировал парочку влюбленных лосей во время осеннего гона в Обском заказнике.
Предпоследнее фото особенно шикарно! Захотелось на недельку оказаться в этом месте, в этом домике вдали от суеты