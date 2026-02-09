Барнаулец пожаловался в УФАС на банк из-за навязчивой рекламы кредита

Антимонопольный орган признал, что "Ренессанс кредит" нарушил закон

09 февраля 2026, 21:30, ИА Амител

Банковская карта / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Житель Барнаула обратился в Алтайское краевое управление ФАС из-за того, что "Ренессанс Банк" отправлял ему на электронную почту письма с рекламой кредита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил антимонопольный орган, в ноябре барнаулец обратился в банк с требованиями прекратить рекламную рассылку, но, несмотря на это, вновь получил нежелательную рекламу.

«Распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента <...> Алтайское краевое УФАС России признало рекламу ООО КБ "Ренессанс кредит" ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе», — говорится в сообщении.

Банку было выдано предписание о прекращении рекламной рассылки, вопрос об административном наказании будет рассмотрен дополнительно в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.

Ранее алтайское УФАС оштрафовало две фирмы на 200 тысяч рублей за непредставление информации по запросам антимонопольного органа.