Барнаулец пожаловался в УФАС на банк из-за навязчивой рекламы кредита
Антимонопольный орган признал, что "Ренессанс кредит" нарушил закон
09 февраля 2026, 21:30, ИА Амител
Житель Барнаула обратился в Алтайское краевое управление ФАС из-за того, что "Ренессанс Банк" отправлял ему на электронную почту письма с рекламой кредита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как установил антимонопольный орган, в ноябре барнаулец обратился в банк с требованиями прекратить рекламную рассылку, но, несмотря на это, вновь получил нежелательную рекламу.
«Распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при условии предварительного согласия абонента <...> Алтайское краевое УФАС России признало рекламу ООО КБ "Ренессанс кредит" ненадлежащей, нарушающей Закон о рекламе», — говорится в сообщении.
Банку было выдано предписание о прекращении рекламной рассылки, вопрос об административном наказании будет рассмотрен дополнительно в соответствии с КоАП РФ, добавили в ведомстве.
Ранее алтайское УФАС оштрафовало две фирмы на 200 тысяч рублей за непредставление информации по запросам антимонопольного органа.
06:25:52 10-02-2026
У меня тоже есть претензии. В одно и тоже время, звонит номер 1000 с рекламой, в обед и вечером, как по будильнику!
10:32:16 10-02-2026
Написал заявление, прехал в УФАС. отстоял очередь в канцелярию? Или с Госуслуг формировал электронную подпись заново, потому что пароль забыл и еще долго заморачивался? Ну или хватило звонка (сомнительно)?