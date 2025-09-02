Алтайский край теряет первоклассников: количество учеников сокращается каждый год

Эксперты связывают это со сложной демографической ситуацией

02 сентября 2025, 15:15, ИА Амител

День знаний в школе / Фото: amic.ru

В Алтайском крае зафиксировано сокращение числа первоклассников. Так, в 2025 году в школу впервые пошли почти 26 тысяч детей, что на 3,7% меньше, чем в 2024-м, когда в первый класс отправились 27 тысяч учеников.

«Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа (СФО)», – отмечает "Коммерсант".

Так, общее число первоклассников в СФО снизилось примерно на 11%. Если в 2024 году в первый класс пошли 217,7 тыс. учеников, то в 2025 году – всего 193,9 тысячи.

Несмотря на то, что Новосибирская область и Красноярский край лидируют в Сибири по количеству первоклассников (около 34 тысяч в каждом регионе в 2025 году), они также столкнулись с уменьшением.

«В 2024 году в Новосибирской области в первый класс пришли 38,7 тыс. детей, а в Красноярском крае – 35,5 тыс. детей», – говорится в сообщении.

Эксперты связывают сокращение числа первоклассников со сложной демографической ситуацией, сложившейся не только в Сибири, но и в России в целом.

Напомним, в 2022 году в Алтайском крае в школы пошли больше 30 тысяч первоклассников, столько же детей впервые сели за парты в 2021 году, а в 2020-м 31 тысяча детей.