Алтайский край теряет первоклассников: количество учеников сокращается каждый год
Эксперты связывают это со сложной демографической ситуацией
02 сентября 2025, 15:15, ИА Амител
В Алтайском крае зафиксировано сокращение числа первоклассников. Так, в 2025 году в школу впервые пошли почти 26 тысяч детей, что на 3,7% меньше, чем в 2024-м, когда в первый класс отправились 27 тысяч учеников.
«Аналогичная тенденция наблюдается и в других регионах Сибирского федерального округа (СФО)», – отмечает "Коммерсант".
Так, общее число первоклассников в СФО снизилось примерно на 11%. Если в 2024 году в первый класс пошли 217,7 тыс. учеников, то в 2025 году – всего 193,9 тысячи.
Несмотря на то, что Новосибирская область и Красноярский край лидируют в Сибири по количеству первоклассников (около 34 тысяч в каждом регионе в 2025 году), они также столкнулись с уменьшением.
«В 2024 году в Новосибирской области в первый класс пришли 38,7 тыс. детей, а в Красноярском крае – 35,5 тыс. детей», – говорится в сообщении.
Эксперты связывают сокращение числа первоклассников со сложной демографической ситуацией, сложившейся не только в Сибири, но и в России в целом.
Напомним, в 2022 году в Алтайском крае в школы пошли больше 30 тысяч первоклассников, столько же детей впервые сели за парты в 2021 году, а в 2020-м 31 тысяча детей.
15:22:37 02-09-2025
Молодежь едет в другие регионы за лучшей жизнью.
Сейчас написали, что средняя зарплата педагога в крае 39,6 тыс. Сколько стоит съёмная квартира, проезд, питание, ЖКХ и т.д.?
Можно, конечно, взять ипотеку. Но не дадут с зарплатой в 39 тыс .
16:01:03 02-09-2025
Гость (15:22:37 02-09-2025) Молодежь едет в другие регионы за лучшей жизнью. Сейчас ... Причем тут регионы если почти никто не рожает даже в этих "других регионах". Для роста населения нужно не меньше трех детей на 1 женщину
16:40:46 02-09-2025
Щ (16:01:03 02-09-2025) Для роста населения нужно не меньше трех детей на 1 женщину... А это уже многодетность. Про которую тут в комментариях уже написали.
Могу кратко сказать что такое многодетность.
Многодетность это когда цену любого товара или услуги нужно всегда умножать на ПЯТЬ минимум, и платить такую цену за всё. То есть мясо не триста рублей, а полторы тысячи, сок не сто рублей а пятьсот рублей, за воду платить не за пару кубометров а за десять кубометров. И так во всём. Вот такие эмоции испытывают родители в многодетных семьях постоянно. Зато в музей бесплатно можно сходить.
16:07:03 02-09-2025
Гость (15:22:37 02-09-2025) Молодежь едет в другие регионы за лучшей жизнью. Сейчас ... Известия Доступность ипотеки
Жители почти половины регионов страны не могут позволить себе семейную ипотеку. По расчётам экспертов, в 41 регионе России из 89 семья со средним доходом не способна комфортно обслуживать ипотеку на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Причина в дисбалансе цен на жилье и средних доходов семей, а также ограничение суммы кредитов до 6 млн рублей
16:27:11 02-09-2025
Гость (15:22:37 02-09-2025) Молодежь едет в другие регионы за лучшей жизнью. Сейчас ... А в Москоу 130 тысяч
21:43:45 02-09-2025
Гость (15:22:37 02-09-2025) Молодежь едет в другие регионы за лучшей жизнью. Сейчас ... да вы уже с ума посходили с этой ипотекой- практически каждый россиянин является наследником достойного жилья- мы ведь деды и бабки не вечны и что греха таить живем в трехкомнатных квартирах, а имеем максимум двух детей и столько же внуков.
15:32:28 02-09-2025
"Эксперты связывают это со сложной демографической ситуацией" - ой, а что происходит?
Конечно же на это не влияет фактическое бездействие властей в обеспечении земельных участков многодетных в Бельмесёво инженерной инфраструктурой, водой, светом, газом, дорогами.
А вот бесплатный проезд учащихся только во время учёбы и бесплатное посещение музеев и выставок конечно же приведёт к росту населения.
Людям же по их мнению не надо свет и воду, а крайне важно в музей нахаляву сходить. Очень важная и существенная поддержка, да да да.
16:24:39 02-09-2025
многодетный из Бельмесёво (15:32:28 02-09-2025) "Эксперты связывают это со сложной демографической ситуацией... Рассуждаете как потенциальный иноагент
16:37:58 02-09-2025
Гость (16:24:39 02-09-2025) Рассуждаете как потенциальный иноагент ... Это вы хвалите или осуждаете?
16:18:22 02-09-2025
А вот не надо было...
18:09:35 02-09-2025
Зато в Москве первые классы доходят до буквы “О“.
21:36:44 02-09-2025
Гость (18:09:35 02-09-2025) Зато в Москве первые классы доходят до буквы “О“.... в нашей школе первых классов от а до г. и огромная очередь чтобы попасть и сложные собеседования. И в классах не по 40 человек а по 18
18:25:01 02-09-2025
Ну это ожидаемо, если закрывают группы в детсадах, а то и полностью детсады🤷
21:37:36 02-09-2025
Гость (18:25:01 02-09-2025) Ну это ожидаемо, если закрывают группы в детсадах, а то и по... у нас закрыли садик, прекрасный. такие там были специалисты!!
18:55:35 02-09-2025
Ничего, скоро за деньги нарожают, и некоторые даже в школу ходить будут. И студентки помогут.
04:05:12 03-09-2025
В целом ясно.
Жаль учителей иностранных языков, мало того, что часы режут, так ещё некого учить скоро будет
13:01:26 03-09-2025
Может надо понастойчивее приглашать мигрантов с семьями? У тех с рождаемостью все замечательно.
19:28:56 05-09-2025
Гость (13:01:26 03-09-2025) Может надо понастойчивее приглашать мигрантов с семьями? У т... Гнать их надо а не приглашать. А людям зарплаты нормальные пора платить, а не обещать
13:46:56 03-09-2025
Гость (16:40:46 02-09-2025) А это уже многодетность. Про которую тут в комментариях уже ... Хватит плакать многодетным!!!
Помощь от государства КОЛОССАЛЬНАЯ!!!
Естественно и траты тоже.
А если бы детские пособия платили всем деткам, а не только родителям тунеядцам, то и рождаемость бы повышали родители-трудяги!!!
17:26:10 03-09-2025
Мария (13:46:56 03-09-2025) Хватит плакать многодетным!!!Помощь от государства КОЛОС... Ну так рожай да получай КОЛОССАЛЬНУЮ поддержку. Тогда увидишь, что она только на бумаге