Алтайский край занял 50-е место в рейтинге регионов по безаварийности

Количество аварий с жертвами незначительно выросло по сравнению с первым полугодием 2024 года

11 августа 2025, 20:29, ИА Амител

Автомобиль / Фото: amic.ru

Алтайский край занял 50-е место из 85 (данных по четырем субъектам РФ нет) в рейтинге регионов по числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП на 100 тысяч населения в январе – июне 2025 года. Как сообщает РИА Новости, количество аварий с жертвами незначительно выросло по сравнению с первым полугодием 2024 года – на 0,9%.

По подсчетам агентства, за полгода в Алтайском крае произошло 105,4 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автотранспортных средств. Число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей составило 67,9 человека на 100 тысяч населения. Это близко к средним по России показателям – 92,1 и 51,7 соответственно.

Соседняя Республика Алтай оказалась в конце списке – на 74-м месте. За полгода там произошло 141,6 аварии на 100 тысяч автотранспортных средств, а число пострадавших в них составило 93,8 на 100 тысяч жителей.

Лидером по безаварийности является Чечня – 13,9 ДТП на 100 тысяч зарегистрированных машин. Второе место занимает Томская область (38,4), третье – ЯНАО (39,3), четвертое – Свердловская область (45,6), пятое – Московская область (47,9).

Хуже всего обстановка наблюдается в Тыве – 379,6 ДТП на 100 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Следующими с конца идут Костромская область (217,8), Калмыкия (199,3), Омская (183,3) и Владимирская (159,1) области.