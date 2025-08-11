Алтайский край занял 50-е место в рейтинге регионов по безаварийности
Количество аварий с жертвами незначительно выросло по сравнению с первым полугодием 2024 года
11 августа 2025, 20:29, ИА Амител
Алтайский край занял 50-е место из 85 (данных по четырем субъектам РФ нет) в рейтинге регионов по числу пострадавших (погибших и раненых) в ДТП на 100 тысяч населения в январе – июне 2025 года. Как сообщает РИА Новости, количество аварий с жертвами незначительно выросло по сравнению с первым полугодием 2024 года – на 0,9%.
По подсчетам агентства, за полгода в Алтайском крае произошло 105,4 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автотранспортных средств. Число пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей составило 67,9 человека на 100 тысяч населения. Это близко к средним по России показателям – 92,1 и 51,7 соответственно.
Соседняя Республика Алтай оказалась в конце списке – на 74-м месте. За полгода там произошло 141,6 аварии на 100 тысяч автотранспортных средств, а число пострадавших в них составило 93,8 на 100 тысяч жителей.
Лидером по безаварийности является Чечня – 13,9 ДТП на 100 тысяч зарегистрированных машин. Второе место занимает Томская область (38,4), третье – ЯНАО (39,3), четвертое – Свердловская область (45,6), пятое – Московская область (47,9).
Хуже всего обстановка наблюдается в Тыве – 379,6 ДТП на 100 тысяч зарегистрированных транспортных средств. Следующими с конца идут Костромская область (217,8), Калмыкия (199,3), Омская (183,3) и Владимирская (159,1) области.
23:08:21 11-08-2025
пачками мрут, много пьяных, почти 70 проц аварий и смертей с пьяными
07:13:04 12-08-2025
Гость (23:08:21 11-08-2025) пачками мрут, много пьяных, почти 70 проц аварий и смертей с... Не может быть. У нас за рулём "сухой закон"!
08:17:51 12-08-2025
Странная какая то статистика. С десятыми долями, на 100 тысяч единиц транспорта. Раньше было столько то ДТП, из них столько то с погибшими, столько то с пострадавшими. То ли отрицательный рывок, то ли отрицательный прорыв.
17:39:59 12-08-2025
"Лидером по безаварийности является Чечня"
Это называется совсем иначе