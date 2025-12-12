Россиянам рассказали, можно ли садиться за руль после конфет с алкоголем
Все зависит от количества съеденного лакомства и качества
12 декабря 2025, 23:43, ИА Амител
После одной конфеты с алкоголем сесть за руль гипотетически можно, но не стоит управльб автомобилем, если такого лакомства съели много, рассказал aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Если же речь идет про полкоробки, я предположу, что там промилле будет тот, за который могут отобрать права, оштрафовать», - отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что в конфеты вряд ли добавляется качественный алкоголь. Как правило, используется дешевый субстрат, состав которого весьма и весьма сомнительный.
«Следует выждать хотя бы пару часов, чтобы организм успел метаболизировать», - указал врач-эндокринолог.
