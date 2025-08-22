Алтайский "Тонар плюс" повысит качество продукта благодаря "Производительности труда"

Компания планирует оптимизировать и усовершенствовать процессы

13 августа на алтайском предприятии "Тонар плюс", известном как одно из ведущих российских производителей товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха, прошло стартовое совещание в рамках федерального проекта "Производительность труда". Он входит в состав нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" и объединяет компании, стремящиеся к повышению эффективности производства и качества продукции.

В ходе совещания обсудили ключевые этапы внедрения бережливых технологий и современных методов управления производственными процессами. Эксперты АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" окажут поддержку участникам на каждом этапе его реализации.

Внедрение новых технологий – важный шаг для развития бизнеса, отметил генеральный директор "Тонар плюс" Вячеслав Крымов. По его словам, участие позволит компании не только повысить конкурентоспособность, но и вывести производственные процессы на качественно новый, более эффективный уровень.

Проект "Производительность труда" предусматривает комплекс мероприятий, начиная от детального анализа текущих процессов и выявления проблемных зон и заканчивая внедрением новых стандартов и обучением персонала, в частности через онлайн-платформу производительность.рф.

Как ранее сообщал amic.ru, помимо "Тонар плюс", к федпроекту присоединился и один из крупнейших поставщиков сжиженного газа в регионе – "Алтайкрайгазсервис". Представитель компании отметил, что участие в программе позволит предприятию повысить эффективность и качество предоставляемых услуг, а также сократить издержки.

В числе других участников – организации Алтайского края, среди них:

завод "Энерготех", который уже начал внедрять бережливые технологии;

санаторий "Алтайский замок", ставший сотым участником программы и третьим представителем гостиничной отрасли Алтайского края;

санаторий "Алтай-West";

отель "Беловодье";

завод "Машзавод ЭТС";

"Управление ЖБИ-100";

агропромышленное объединение "Алейскзернопродукт" и другие организации.

Принять участие в проекте могут компании, работающие в несырьевых базовых отраслях экономики и имеющие годовую выручку от 400 млн рублей (или от 180 млн рублей для туристического сектора), могут подать заявку на участие в проекте через сайт производительность.рф или обратиться по телефонам: +7 (3852) 20-65-39, 20-65-56. Электронная почта: innov@alregn.ru.

