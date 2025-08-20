Сеть магазинов "Ярче" подала иск к алтайскому Роспотребнадзору

Суд отклонил заявление из-за отсутствия доказательств

20 августа 2025, 13:45, ИА Амител

Известный сибирский ретейлер "Ярче" (юридическое лицо – ООО "Камелот-А") обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском к региональному управлению Роспотребнадзора, информация стала известна из картотеки Арбитражного суда.

Компания намерена оспорить предписание ведомства от 11 июля 2025 года, которое обязывает приостановить реализацию некоторой продукции. Детали товаров, попавших под ограничение, в судебных документах не раскрываются.

Первая попытка подачи иска оказалась неудачной: суд отклонил заявление из-за отсутствия доказательств досудебного обжалования предписания.

Ранее Роспотребнадзор уже судился с другим местным производителем – ООО "Алтай Молоко", которому вменили нарушение требований технических регламентов (ч. 1 и 3 ст. 14.43 КоАП РФ).

"Алтай Молоко" специализируется на оптовой торговле молочной продукцией, яйцами и пищевыми маслами. Примечательно, что нарушения, вменяемые компании, не связаны с причинением вреда здоровью, но касаются повторного несоблюдения нормативов.