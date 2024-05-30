Алтайскую гречку отметили российским знаком качества

Компания снова подтвердила, что достойна обладать знаком Роскачества

30 мая 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KKBBE

"Агрохолдинг Гудвилл" получил "Знак качества" / Фото: пресс-служба компании

"Агрохолдинг Гудвилл" награжден престижным "Знаком качества" за несколько видов продукции на 10-м Международном форуме бизнеса и власти "Неделя российского ритейла 2024" 28 мая.

Гречневая крупа и хлопья овсяные Геркулес признаны товаром повышенного качества, так как показатели отвечают требованиям опережающих стандартов Роскачества. В крупах важно обращать внимание не только на крупность, сорность, но и ряд параметров, которые не видны глазу, однако имеют влияние на здоровье.

"Знак качества" за гречневую крупу компания получает с 2017 года, а за хлопья овсяные Геркулес – с 2020 года.

Гречневая група "Гудвилл" / Фото: предоставлено компанией

"Агрохолдинг Гудвилл" обеспечивает качество и экологическую безопасность зерна, начиная с отбора семян и заканчивая поставкой продукции в магазины. Поля "Гудвилл" расположены в предгорьях Алтая, которые удалены от магистральных дорог и промышленных предприятий, что делает их идеальным местом для выращивания зерновых культур.

Получить право использования "Знака качества" на своих товарах – это большая честь, оно предоставляется на три года. Кроме того, производители имеют привилегию использования знака "Сделано в России" с изображением соответствия – трехцветная "птичка". Агрохолдинг благодарит потребителей за доверие к продукции торговой марки "Гудвилл". Стабильное качество и забота об экологии – важные принципы, которыми руководствуется компания, и эти награды становятся подтверждением безупречной работы.

"Агрохолдинг Гудвилл" получил "Знак качества" / Фото: пресс-служба компании

АО "Алтайская крупа"

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