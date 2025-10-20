Альтернатива ипотеке. Барнаульские застройщики стали чаще предлагать квартиры в рассрочку

Сейчас большинство сделок по покупке новостроек происходит с использованием рассрочки, предоставляемой девелоперами

20 октября 2025, 09:15, ИА Амител

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В погоне за покупателем девелоперы Барнаула все чаще в новозапущенных проектах предлагают программы рассрочки платежа. И если на рынке российской столицы этот тренд идет на спад, то в крае – только разгоняется. Риелторы рассказали amic.ru: рассрочка популярна и востребована, и особенно у тех горожан, которые не могут воспользоваться льготными программами. Какие условия предлагают девелоперы, и с какими сложностями могут столкнуться покупатели – в материале amic.ru.

Три года комфорта

Отмена льготной ипотеки в 2024 году и резкий рост ставок по кредитам в том же периоде подстегнули российские компании искать и внедрять новые инструменты для продаж. Одним из них стала рассрочка.

Справка

Рассрочка – это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение определенного периода. В отличие от ипотеки, рассрочка не предполагает выплату процентов банку, так как договор заключается напрямую с застройщиком.

Эта схема стала настолько популярна, что, по информации федеральных аналитиков, в начале 2025 года так проходила четверть всех сделок с новостройками в России. У некоторых федеральных девелоперов количество проданных квартир в рассрочку достигало более 90%.

Как объяснила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина, схема проста: покупатель вносит 20–30% от стоимости квартир (первоначальный взнос) и до окончания строительства платит застройщику определенную сумму, а после ввода дома может оформить ипотеку.

«Квартира, например, стоит 7,5 млн рублей, первоначальный взнос, допустим, 20%, то есть 1,5 млн. В течение двух лет семья платит ежемесячно застройщику 50 тыс. рублей. Оставшуюся сумму (4,8 млн рублей) покупатели могут оформить в ипотеку перед окончанием срока рассрочки», – разъяснила Марина Ракина.

Кстати, застройщики не предоставляют рассрочку на срок, превышающий период возведения ЖК. Воспользоваться этой программой, конечно, можно и за полгода до окончания строительства, но это менее выгодно, чем покупка квартиры в начале цикла.

При этом размер ежемесячного платежа, который будут вносить покупатели, застройщики устанавливают самостоятельно. Также Марина Ракина отметила: инструмент рассрочки популярен практически у всех категорий покупателей.

«Допустим, семья накопила на первоначальный взнос, но свою квартиру еще не продала. По семейной ипотеке они не подходят, а брать кредит по рыночным ставкам очень сложно. Такие покупатели могут жить в своей квартире, платить застройщику за новую, а потом продать свою недвижимость и внести оставшуюся сумму. То есть программа подходит всем, у кого есть первоначальный взнос и возможность вносить ежемесячный платеж», – говорит эксперт.

Досрочный "выход"

Но у рассрочки, как и у каждой схемы, есть свои нюансы. Если покупатель по каким-то причинам не сможет вносить ежемесячный платеж или по окончании рассрочки не найдет средства для закрытия, с квартирой ему придется расстаться. Всего Марина Ракина назвала три варианта исхода.

Первый. Договор долевого участия расторгается из-за просрочки платежа, внесенные средства в полном объеме возвращают покупателю.

Второй вариант. Человек понимает, что может столкнуться с трудностями (невозможность вносить ежемесячный платеж в рамках рассрочки, сложности с оформлением ипотеки после и т.д.) и продает квартиру через переуступку прав.

Третий. В судебном порядке договор долевого участия расторгается, застройщик отдает деньги покупателю, а себе возвращает квартиру.

Именно массовые неплатежи и расторжения договоров привели к тому, что к осени количество сделок с рассрочкой от застройщика в России резко упало. Девелоперы стали осторожнее оценивать потенциальных покупателей, стараясь нивелировать возможные последствия. Однако пока этот инструмент продаж с рынка не уходит: просто других альтернатив, чтобы продать квартиры в условиях низкого спроса и дорогой ипотеки, у компаний пока нет.