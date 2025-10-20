Альтернатива ипотеке. Барнаульские застройщики стали чаще предлагать квартиры в рассрочку
Сейчас большинство сделок по покупке новостроек происходит с использованием рассрочки, предоставляемой девелоперами
20 октября 2025, 09:15, ИА Амител
В погоне за покупателем девелоперы Барнаула все чаще в новозапущенных проектах предлагают программы рассрочки платежа. И если на рынке российской столицы этот тренд идет на спад, то в крае – только разгоняется. Риелторы рассказали amic.ru: рассрочка популярна и востребована, и особенно у тех горожан, которые не могут воспользоваться льготными программами. Какие условия предлагают девелоперы, и с какими сложностями могут столкнуться покупатели – в материале amic.ru.
Три года комфорта
Отмена льготной ипотеки в 2024 году и резкий рост ставок по кредитам в том же периоде подстегнули российские компании искать и внедрять новые инструменты для продаж. Одним из них стала рассрочка.
Справка
Рассрочка – это способ оплаты недвижимости, при котором покупатель вносит стоимость квартиры частями в течение определенного периода. В отличие от ипотеки, рассрочка не предполагает выплату процентов банку, так как договор заключается напрямую с застройщиком.
Эта схема стала настолько популярна, что, по информации федеральных аналитиков, в начале 2025 года так проходила четверть всех сделок с новостройками в России. У некоторых федеральных девелоперов количество проданных квартир в рассрочку достигало более 90%.
Как объяснила amic.ru президент Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина, схема проста: покупатель вносит 20–30% от стоимости квартир (первоначальный взнос) и до окончания строительства платит застройщику определенную сумму, а после ввода дома может оформить ипотеку.
«Квартира, например, стоит 7,5 млн рублей, первоначальный взнос, допустим, 20%, то есть 1,5 млн. В течение двух лет семья платит ежемесячно застройщику 50 тыс. рублей. Оставшуюся сумму (4,8 млн рублей) покупатели могут оформить в ипотеку перед окончанием срока рассрочки», – разъяснила Марина Ракина.
Кстати, застройщики не предоставляют рассрочку на срок, превышающий период возведения ЖК. Воспользоваться этой программой, конечно, можно и за полгода до окончания строительства, но это менее выгодно, чем покупка квартиры в начале цикла.
При этом размер ежемесячного платежа, который будут вносить покупатели, застройщики устанавливают самостоятельно. Также Марина Ракина отметила: инструмент рассрочки популярен практически у всех категорий покупателей.
«Допустим, семья накопила на первоначальный взнос, но свою квартиру еще не продала. По семейной ипотеке они не подходят, а брать кредит по рыночным ставкам очень сложно. Такие покупатели могут жить в своей квартире, платить застройщику за новую, а потом продать свою недвижимость и внести оставшуюся сумму. То есть программа подходит всем, у кого есть первоначальный взнос и возможность вносить ежемесячный платеж», – говорит эксперт.
Досрочный "выход"
Но у рассрочки, как и у каждой схемы, есть свои нюансы. Если покупатель по каким-то причинам не сможет вносить ежемесячный платеж или по окончании рассрочки не найдет средства для закрытия, с квартирой ему придется расстаться. Всего Марина Ракина назвала три варианта исхода.
- Первый. Договор долевого участия расторгается из-за просрочки платежа, внесенные средства в полном объеме возвращают покупателю.
- Второй вариант. Человек понимает, что может столкнуться с трудностями (невозможность вносить ежемесячный платеж в рамках рассрочки, сложности с оформлением ипотеки после и т.д.) и продает квартиру через переуступку прав.
- Третий. В судебном порядке договор долевого участия расторгается, застройщик отдает деньги покупателю, а себе возвращает квартиру.
Именно массовые неплатежи и расторжения договоров привели к тому, что к осени количество сделок с рассрочкой от застройщика в России резко упало. Девелоперы стали осторожнее оценивать потенциальных покупателей, стараясь нивелировать возможные последствия. Однако пока этот инструмент продаж с рынка не уходит: просто других альтернатив, чтобы продать квартиры в условиях низкого спроса и дорогой ипотеки, у компаний пока нет.
09:59:19 20-10-2025
Да-да, альтернатива)))))) Рассрочка - ещё тот капкан, для обхода российского законодательства! Подумайте 100 раз, проконсультируйтесь и сами погуглите, прежде чем влезать в эту кабалу!
13:29:22 20-10-2025
Гость (09:59:19 20-10-2025) Да-да, альтернатива)))))) Рассрочка - ещё тот капкан, для об...
В чем капкан - можно в двух словах?
16:15:54 20-10-2025
Гость (13:29:22 20-10-2025) В чем капкан - можно в двух словах?... это порода такая людей, которые ноют, что бы ты им не сообщил и ни написал. И не только рассрочка - скидка за нал например мы заплатили сразу 8 млн и нам дали большую скидку (практически неск. метров бесплатно!) и за крупные платежи. И многие солидные компании предлагают рассрочку внутреннюю БЕЗ банка, так что такой вот тренд