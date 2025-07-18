Новое крепостное. Рухнет ли спрос на семейную ипотеку, которую сделают "региональной"

На средства льготной программы предлагают запретить покупать жилье в других городах, где у заемщиков нет прописки

18 июля 2025, 10:00, ИА Амител

Строительство жилья в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Изменения в льготной семейной ипотеке, которые заработают в 2026 году, вряд ли поднимут региональные рынки жилья. Зато могут помешать планам тысячам семей. Так, выдача кредитов по прописке поставит под удар переезд, покупку жилья для детей-студентов или квартир "на старость". Так считают федеральные и региональные аналитики. Есть ли у нововведения плюсы, зачем вообще его "придумали" и какие регионы сильнее пострадают от предложенной идеи – в материале amic.ru.

Потушить и разогреть

В конце июня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать семейную ипотеку только по прописке в регионе. В качестве примера она привела Москву и Санкт-Петербург, где в прошлом году была оформлена половина от всех семейных ипотек, при этом больше 40% заемщиков живут вне этих областей.

Минфин эту идею поддержал, в ближайшее время соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму, а заработает он (если идею поддержат) в 2026 году.

Главная цель нововведения, как считают аналитики, – сократить число инвестиционных сделок по программе (когда семья живет в Барнауле, покупает жилье в Москве, а затем перепродает его или сдает в аренду), охладить перегретые столичные рынки и перенаправить потоки в регионы.

Новые "зоны нестабильности"

Однако эксперты считают, что ужесточения ударят по рядовым семьям. Ведь часто покупка недвижимости в другом городе – реальная потребность: жилье для переезда, улучшение условий проживания, подготовка к поступлению детей в столичные вузы.

"Законопроект едва ли приведет к резкому сокращению объемов семейной ипотеки – потребность в жилье никуда не исчезнет. Но он может спровоцировать смещение спроса в сторону менее прозрачных схем, увеличение правовых рисков и рост недоверия к программе как таковой. Поддержка семей – безусловный приоритет. Но она должна быть гибкой, реалистичной и учитывать реальные сценарии, в которых живут современные семьи. Запретительные меры редко дают долгосрочный положительный эффект – напротив, они формируют зоны нестабильности, с которыми рынок потом вынужден бороться годами", – приводит "Российская газета" слова руководителя направления коммерческих сервисов девелоперской компании "Мангазея" Юлии Архангельской.

Фактический запрет на покупку по семейной ипотеке вне места постоянной регистрации может заблокировать доступ к недвижимости для тысяч семей, считает руководитель Союза риелторов Барнаула и Алтая Марина Ракина.

"Ситуации разные бывают: кого-то переводят на работу в другой регион, кто-то действительно всей семьей переезжает, кто-то хотел бы родителям купить недвижимость. Речь идет о жизненных, семейных историях, по которым ударит новый регламент", – говорит эксперт.

По ее мнению, после ужесточения семейной ипотеки люди начнут искать иные варианты для приобретения недвижимости в других городах. Наиболее вероятный сценарий – уход на вторичный рынок:

"Заемщики по семейной ипотеке – люди, которые думают о будущем своих детей. Если у них серьезные намерения, то, скорее всего, вне программы они будут искать другие способы для покупки. Предположим, сейчас ребенку 13 лет, через четыре-пять лет он поедет учиться в Москву. За это время семья хотела бы купить долевку, дождаться окончания ее строительства, сделать там ремонт. Но теперь будет рассматривать другие способы покупки".

Несущественная доля

Барнаульцы чаще всего приобретают квартиры на деньги льготной программы в Москве и области, Санкт-Петербурге, реже – в Сочи, Краснодаре, говорит Марина Ракина. Последнее время стала популярна Республика Алтай. Во всех случаях чек покупки был гораздо больше 6 млн рублей: к ипотечным средствам добавляли деньги от продажи существующей недвижимости, накопления.

При этом количество сделок по приобретению квартир в других городах было невелико: не более 3–5% от общего числа. Поэтому вряд ли рынок Барнаула ощутит "наплыв" покупателей. А вот столицы действительно могут почувствовать снижение спроса.

"Для Москвы, наверное, будет заметно снижение числа сделок: кто-то не доехал с Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской области. Вот по рынкам крупнейших городов страны новые условия семейной ипотеки, может, и ударят. Но мы их вряд ли почувствуем", – считает эксперт.