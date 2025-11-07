Американцы стоят в очередях с пяти утра и даже дерутся за новые стаканчики из Starbucks

На eBay игрушку перепродают по цене до 500 долларов

07 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Стаканчики из Starbucks / Фото: "Топор. Экономика"

В США вспыхнул ажиотаж вокруг нового мерча Starbucks – плюшевого медвежонка-баристы. Ради игрушки стоимостью 30 долларов (около 2400 рублей) люди выстраиваются в очереди с пяти утра, а в некоторых городах дело дошло до драк.

По данным Telegram-канала "Топор. Экономика", медвежонок в фирменной шапке стал самым желанным сувениром осени. На eBay игрушку уже перепродают по цене до 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей). Те, кому не удалось купить мишку, обвиняют сотрудников Starbucks – по словам покупателей, баристы заранее откладывают игрушки себе, чтобы потом продавать их дороже.

Компания принесла извинения клиентам и заявила, что не ожидала такого спроса. В Starbucks пообещали рассмотреть возможность дополнительного выпуска мишек, чтобы "каждый желающий смог получить своего баристу".

