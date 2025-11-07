Американцы стоят в очередях с пяти утра и даже дерутся за новые стаканчики из Starbucks
На eBay игрушку перепродают по цене до 500 долларов
07 ноября 2025, 21:30, ИА Амител
В США вспыхнул ажиотаж вокруг нового мерча Starbucks – плюшевого медвежонка-баристы. Ради игрушки стоимостью 30 долларов (около 2400 рублей) люди выстраиваются в очереди с пяти утра, а в некоторых городах дело дошло до драк.
По данным Telegram-канала "Топор. Экономика", медвежонок в фирменной шапке стал самым желанным сувениром осени. На eBay игрушку уже перепродают по цене до 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей). Те, кому не удалось купить мишку, обвиняют сотрудников Starbucks – по словам покупателей, баристы заранее откладывают игрушки себе, чтобы потом продавать их дороже.
Компания принесла извинения клиентам и заявила, что не ожидала такого спроса. В Starbucks пообещали рассмотреть возможность дополнительного выпуска мишек, чтобы "каждый желающий смог получить своего баристу".
Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2025 года экспорт растворимого кофе из России достиг рекордных показателей. Стоимость поставок выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 196 миллионов долларов.
21:42:35 07-11-2025
У нас в пакетоне такие за сколько!?
Вот бизнесидея пропадает!? А!?
21:42:40 07-11-2025
Как у них все плохо-а у нас все хорошо!
22:01:00 07-11-2025
Наши друзья китайцы скоро таких миллиард настряпают и будут они стоить 10 рублей.
22:13:39 07-11-2025
У нас в таких мишках мёд продают)
23:03:19 07-11-2025
ну тупыеее... (М. Задорнов)
06:17:31 08-11-2025
Элен без ребят (23:03:19 07-11-2025) ну тупыеее... (М. Задорнов) ...
Элен, эта фраза не на америкосов вообще-то была направлена. Но у нас кроме сортирного юмора другой не понимают.
11:13:43 08-11-2025
это все, что нужно знать о проблемах людей в разных странах
21:07:49 08-11-2025
это новый дизайн мегапопулярных уже лет 40 в старбакс стаканов и кружек, стакана "Беариста" щас по 200 долл на ебэй ващета. Очень многие коллекционируют. Это субкультура, не просто стаканчик
01:52:28 09-11-2025
Внушаемым лошкам впарили хайповое так всем "нужное" фуфло и заработали на этом. Никогда такого не было и вот опять