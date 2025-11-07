НОВОСТИОбщество

Американцы стоят в очередях с пяти утра и даже дерутся за новые стаканчики из Starbucks

На eBay игрушку перепродают по цене до 500 долларов

07 ноября 2025, 21:30, ИА Амител

Стаканчики из Starbucks / Фото: "Топор. Экономика"

В США вспыхнул ажиотаж вокруг нового мерча Starbucks – плюшевого медвежонка-баристы. Ради игрушки стоимостью 30 долларов (около 2400 рублей) люди выстраиваются в очереди с пяти утра, а в некоторых городах дело дошло до драк.

По данным Telegram-канала "Топор. Экономика", медвежонок в фирменной шапке стал самым желанным сувениром осени. На eBay игрушку уже перепродают по цене до 500 долларов (примерно 40 тысяч рублей). Те, кому не удалось купить мишку, обвиняют сотрудников Starbucks – по словам покупателей, баристы заранее откладывают игрушки себе, чтобы потом продавать их дороже.

Компания принесла извинения клиентам и заявила, что не ожидала такого спроса. В Starbucks пообещали рассмотреть возможность дополнительного выпуска мишек, чтобы "каждый желающий смог получить своего баристу".

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2025 года экспорт растворимого кофе из России достиг рекордных показателей. Стоимость поставок выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 196 миллионов долларов.

Россияне выпивают в кофейнях более 10 млн литров кофе в месяц

Стоимость одной чашки кофе увеличилась на 15% – до 213 рублей
Avatar Picture
Гость

21:42:35 07-11-2025

У нас в пакетоне такие за сколько!?
Вот бизнесидея пропадает!? А!?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Петр

21:42:40 07-11-2025

Как у них все плохо-а у нас все хорошо!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:01:00 07-11-2025

Наши друзья китайцы скоро таких миллиард настряпают и будут они стоить 10 рублей.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:13:39 07-11-2025

У нас в таких мишках мёд продают)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

23:03:19 07-11-2025

ну тупыеее... (М. Задорнов)

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:17:31 08-11-2025

Элен без ребят (23:03:19 07-11-2025) ну тупыеее... (М. Задорнов) ...
Элен, эта фраза не на америкосов вообще-то была направлена. Но у нас кроме сортирного юмора другой не понимают.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:13:43 08-11-2025

это все, что нужно знать о проблемах людей в разных странах

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:07:49 08-11-2025

это новый дизайн мегапопулярных уже лет 40 в старбакс стаканов и кружек, стакана "Беариста" щас по 200 долл на ебэй ващета. Очень многие коллекционируют. Это субкультура, не просто стаканчик

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
у

01:52:28 09-11-2025

Внушаемым лошкам впарили хайповое так всем "нужное" фуфло и заработали на этом. Никогда такого не было и вот опять

  -3 Нравится
Ответить
