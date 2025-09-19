Американские полицейские нашли орудие убийства омича на фестивале Burning Man

Омич Вадим Круглов был найден мертвым в штате Невада еще в конце августа

19 сентября 2025, 14:06, ИА Амител

Расследование/Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney/amic.ru

В штате Невада, США, спустя три недели после трагической гибели Вадима Круглова, выходца из Омска, обнаружено орудие, предположительно, использованное в преступлении, – нож. Информацию об этом распространил офис шерифа округа Першинг, где в конце августа проходил фестиваль Burning Man, одним из посетителей которого и был 37-летний Вадим Круглов, сообщает американское издание Eyewitness news.

Вечером 30 августа тело омича было обнаружено в крови. Согласно источникам, нож, вероятно, примененный для совершения убийства Вадима Круглова, найден. Причиной смерти стал один удар холодным оружием в область шеи. Следствие по данному делу продолжается. Личность убийцы пока не установлена.