Умершего новосибирца в четвертый раз будут судить за убийство

05 сентября 2025, 15:31, ИА Амител

Умершего новосибирца будут судить повторно / Источник фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске спустя почти двадцать лет после убийства бизнесмена Руслана Г. дело снова попало в суд, но на скамье подсудимых никого не окажется. Обвиняемый, его бывший партнер Виктор Х., умер еще до начала процесса. Об этом пишет "КП-Новосибирск".

Руслана нашли застреленным в октябре 2005 года в гараже на улице Стасова. Родные сразу заподозрили в расправе его делового партнера, с которым у убитого был затяжной конфликт из-за долгов и раздела бизнеса. Тогда следствие доказательств не нашло. Виктор проходил свидетелем, но в деле оказалось немало пропавших улик: от договора дарения доли в металлобазе до золотого слитка, принадлежавшего Руслану.

Сын погибшего много лет добивался возобновления расследования. После новых экспертиз, где на куртке Виктора нашли следы пороха, похожие на образцы с места преступления, его обвинили в убийстве. Но к моменту суда мужчина уже умер. Сын Виктора настаивает, что находки экспертов объясняются охотой, а не причастностью к преступлению.

«Позже из дела почему-то пропали важные улики: результаты опроса Виктора на полиграфе, оригинал договора о дарении металлобазы, смывы с рук подозреваемого со следами пороха», – отметил Никита, сын убитого бизнесмена.

В 2024 году районный суд прекратил дело за непричастностью Виктора Х., что вызвало возмущение семьи погибшего. Они требовали закрытия дела по факту смерти обвиняемого. Жалобы дошли до кассационной инстанции. Восьмой кассационный суд в Кемерове отменил прежнее решение, указав, что вопрос о сроках давности для особо тяжких дел должен рассматриваться судом, а не следствием.

Теперь материалы вновь вернулись в суд. Заседание назначено на конец сентября, и процесс обещает стать резонансным. Стороны по-разному видят, как должно завершиться почти двадцатилетнее расследование.

