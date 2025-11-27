Amic.ru дарит билеты на добрый новогодний спектакль за любимые фразы вашей мамы
Мамы – это источник безмерной мудрости и поддержки. Они знают, как найти те самые слова, чтобы утешить в любой ситуации, – будь то разбитое колено или разбитое сердце. И эти слова остаются с нами на всю жизнь.
Ко Дню матери, который будет отмечаться 30 ноября, мы запускаем теплый конкурс!
Поделитесь в комментариях фразой вашей мамы, которая осталась в памяти и помогает в трудные моменты (или просто заставляет улыбаться). Собираем ту самую жизненную мудрость, что есть только у мам, под постом в группе "ВКонтакте".
В субботу, 29 ноября, мы опубликуем подборку открыток с этими фразами. А среди всех комментаторов (которые, конечно же, подпишутся на нашу группу) разыграем два билета на добрый новогодний спектакль театра драмы "Беги, Маруся", который состоится 7 января!Ждем ваши истории и любимые фразы!
17:44:48 27-11-2025
«Я не очень хорошо готовлю, убираю, стираю и делаю прочие домашние дела. Не люблю, не моё! У тебя получается гораздо лучше! Поэтому всё доверяю тебе!»
20:18:24 27-11-2025
Если у меня не получалось что-то решить или я не знаоа как поступить, Мама говорила: "Утро вечера мудренее "
06:19:51 28-11-2025
Самая загадочная фраза из детства, ( я 2000 г.р) вперед, к победе коммунизма!
09:54:48 28-11-2025
Закрой рот и ешь! ))))))
Подрастешь - поймешь!
Я в твои годы....!
Смотришь в книгу и видишь ..... что видишь?
Мама всегда права. Если мама не права, то смотри пункт первый!
Шапка не всем идет, но и сопли мало кого украшают!
Ой, что ворчишь - точно свекровкой будешь!))))