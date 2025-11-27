Amic.ru дарит билеты на добрый новогодний спектакль за любимые фразы вашей мамы

Ко Дню матери, который будет отмечаться 30 ноября, мы запускаем теплый конкурс!

27 ноября 2025, 16:56, ИА Амител

Конкурс ко Дню матери / Изображение: amic.ru

Мамы – это источник безмерной мудрости и поддержки. Они знают, как найти те самые слова, чтобы утешить в любой ситуации, – будь то разбитое колено или разбитое сердце. И эти слова остаются с нами на всю жизнь.

Ко Дню матери, который будет отмечаться 30 ноября, мы запускаем теплый конкурс!

Поделитесь в комментариях фразой вашей мамы, которая осталась в памяти и помогает в трудные моменты (или просто заставляет улыбаться). Собираем ту самую жизненную мудрость, что есть только у мам, под постом в группе "ВКонтакте".

В субботу, 29 ноября, мы опубликуем подборку открыток с этими фразами. А среди всех комментаторов (которые, конечно же, подпишутся на нашу группу) разыграем два билета на добрый новогодний спектакль театра драмы "Беги, Маруся", который состоится 7 января!Ждем ваши истории и любимые фразы!