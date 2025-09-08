Введение цифрового рубля исключит возможность анонимных расчетов в России
Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты
08 сентября 2025, 14:30, ИА Амител
Экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил в интервью РИА Новости, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.
«Нужно отметить, что с введением цифрового рубля деньги утратят анонимность. Каждое движение средств будет строго отслеживаться», – сказал Головнин.
Он отметил и другой эффект. Цифровой рубль лишит коммерческие банки части их ресурсов. Сегодня банки используют безналичные средства клиентов для кредитования и зарабатывают на расчетных операциях. Однако с внедрением новой формы денег часть пассивов уйдет из их распоряжения, что ударит по привычным источникам доходов.
Экономист подчеркнул, что цифровой рубль не только заменит наличные, но и изменит саму структуру банковской системы, сокращая пространство для деятельности частных кредитных организаций.
14:48:57 08-09-2025
Скоро будем в полной безопасности
15:01:54 08-09-2025
Если цифровой можно снять в виде бумажного, то можно. Если нет, то кому он нужен.
15:34:18 08-09-2025
Гость (15:01:54 08-09-2025) Если цифровой можно снять в виде бумажного, то можно. Если ...
цифровой рубль нужен для расчетов в гос секторе. все бюджетные деньги станут таковыми, их невозможно будет потрать куда-нибудь налево-направо. всёёёё, лавочка закрывается.
15:57:35 08-09-2025
Гость (15:34:18 08-09-2025) цифровой рубль нужен для расчетов в гос секторе. все бюд... Эту лавочку столетиями никак никто закрыть не может.
15:31:27 08-09-2025
Цель одна, тотальный контроль.
16:03:27 08-09-2025
И что в магазине наличные, безналичные и цифровые рубли? Наличные отменят, удар по ТЭЦ и вся торговля встала. А государство обеспечит смартфонами тех у кого их нет? Пока идет СВО никаких цифровых рублей.
18:00:00 08-09-2025
То есть, после того, когда из оборота исключат наличные деньги некто может взять и закрыть человеку доступ к средствам для существования? Так получается? Причины закрытия каждый может додумать сам…
20:39:22 08-09-2025
Гость (18:00:00 08-09-2025) То есть, после того, когда из оборота исключат наличные день... "Некто" это кто? Поясните, пожалуйста.
18:18:42 08-09-2025
Легко можно будет снимать со счетов граждан деньги без всяких правил-вот это точно
20:30:40 08-09-2025
Бартер и тихая торговля противоядие.
22:27:52 08-09-2025
в 12м году, на каком-то форуме, под камеры, грефчик проговорился, что мол будет большая проблема, если люли поймут, что мы делаем.
кому интересно, то поищите
12:09:38 09-09-2025
а как же анонимность?