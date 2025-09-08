Введение цифрового рубля исключит возможность анонимных расчетов в России

Цифровой рубль – третья форма российской национальной валюты

08 сентября 2025, 14:30, ИА Амител

Российские рубли / Иллюстративное фото: amic.ru

Экономист и директор Института экономики РАН Михаил Головнин заявил в интервью РИА Новости, что после введения цифрового рубля в России исчезнет анонимность наличных денег.

«Нужно отметить, что с введением цифрового рубля деньги утратят анонимность. Каждое движение средств будет строго отслеживаться», – сказал Головнин.

Он отметил и другой эффект. Цифровой рубль лишит коммерческие банки части их ресурсов. Сегодня банки используют безналичные средства клиентов для кредитования и зарабатывают на расчетных операциях. Однако с внедрением новой формы денег часть пассивов уйдет из их распоряжения, что ударит по привычным источникам доходов.

Экономист подчеркнул, что цифровой рубль не только заменит наличные, но и изменит саму структуру банковской системы, сокращая пространство для деятельности частных кредитных организаций.

