Антитеррористическая безопасность. Сибиряки второй день сидят без стабильного интернета

Ограничения связаны с "антитеррористической безопасностью"

23 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Отключение интернета / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Второй день подряд жители Сибири сообщают о серьезных сбоях в работе интернета. Проблемы сохраняются в Новосибирской и Иркутской областях. Пользователи жалуются на недоступность мессенджеров WhatsApp* и Telegram, а также на перебои у местных интернет-провайдеров. Об этом сообщает "Сибирский Экспресс".

В Новосибирской области больше всего жалоб поступает на "Сибирские сети", в Иркутской – на Tele2. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.

Жители Приангарья оставляют комментарии в соцсетях губернатора Игоря Кобзева, требуя снять ограничения на доступ к Сети. В региональном Минцифры объясняют, что ограничения связаны с "антитеррористической безопасностью" и будут действовать до стабилизации обстановки.

Ранее Роскомнадзор сообщил о введении частичных ограничений на работу WhatsApp* и Telegram на территории России. Меры направлены на борьбу с мошенничеством и вербовкой граждан в деструктивные сообщества. По данным ведомства, именно эти платформы чаще всего используются для финансовых махинаций и противоправной агитации.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что полного запрета на использование мессенджеров не планируется. По его словам, ограничения носят временный характер и направлены исключительно на защиту пользователей. Он добавил, что подобная практика применяется и в других странах, включая ОАЭ, где доступ к платформам ограничивают до начала сотрудничества их владельцев с местными властями.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

10:42:08 23-10-2025

Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет

  -40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:15:33 23-10-2025

Гость (10:42:08 23-10-2025) Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет... Тебе на печке сидеть, конечно, по барабану. А нам нет. Не пиши за всех

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:40:39 23-10-2025

Гость (10:42:08 23-10-2025) Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет... Даже в Афганистане не смогли. Пару дней без сатанинского интернету продержались, потом обратно включили. А других методов "до конца" не существует - только из розетки выдернуть.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:45:01 23-10-2025

Успокаивает,что в арабских эмиратах так же.Мы не одни.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:37:28 23-10-2025

Нет ничего постояннее временных мер.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:40 23-10-2025

Вот до чего довели Минские соглашения?

  -2 Нравится
Ответить
