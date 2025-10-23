Антитеррористическая безопасность. Сибиряки второй день сидят без стабильного интернета
Ограничения связаны с "антитеррористической безопасностью"
23 октября 2025, 10:30, ИА Амител
Второй день подряд жители Сибири сообщают о серьезных сбоях в работе интернета. Проблемы сохраняются в Новосибирской и Иркутской областях. Пользователи жалуются на недоступность мессенджеров WhatsApp* и Telegram, а также на перебои у местных интернет-провайдеров. Об этом сообщает "Сибирский Экспресс".
В Новосибирской области больше всего жалоб поступает на "Сибирские сети", в Иркутской – на Tele2. Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса Downdetector.
Жители Приангарья оставляют комментарии в соцсетях губернатора Игоря Кобзева, требуя снять ограничения на доступ к Сети. В региональном Минцифры объясняют, что ограничения связаны с "антитеррористической безопасностью" и будут действовать до стабилизации обстановки.
Ранее Роскомнадзор сообщил о введении частичных ограничений на работу WhatsApp* и Telegram на территории России. Меры направлены на борьбу с мошенничеством и вербовкой граждан в деструктивные сообщества. По данным ведомства, именно эти платформы чаще всего используются для финансовых махинаций и противоправной агитации.
Депутат Госдумы Андрей Свинцов отметил, что полного запрета на использование мессенджеров не планируется. По его словам, ограничения носят временный характер и направлены исключительно на защиту пользователей. Он добавил, что подобная практика применяется и в других странах, включая ОАЭ, где доступ к платформам ограничивают до начала сотрудничества их владельцев с местными властями.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России
10:42:08 23-10-2025
Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет
11:15:33 23-10-2025
Гость (10:42:08 23-10-2025) Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет... Тебе на печке сидеть, конечно, по барабану. А нам нет. Не пиши за всех
15:40:39 23-10-2025
Гость (10:42:08 23-10-2025) Да ограничьте уже до конца. Никто не умрет... Даже в Афганистане не смогли. Пару дней без сатанинского интернету продержались, потом обратно включили. А других методов "до конца" не существует - только из розетки выдернуть.
10:45:01 23-10-2025
Успокаивает,что в арабских эмиратах так же.Мы не одни.
11:37:28 23-10-2025
Нет ничего постояннее временных мер.
12:05:40 23-10-2025
Вот до чего довели Минские соглашения?