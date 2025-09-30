Бывший гендиректор "Кучуксульфата" Гамаюнов пытается оспорить приговор в апелляции

27 июня Благовещенский районный суд дал Гамаюнову условный срок

30 сентября 2025, 14:27, ИА Амител

Василий Гамаюнов / Фото: пресс-служба ОАО "Кучуксульфат"

Алтайский краевой суд может изменить приговор бывшему генеральному директору АО "Кучуксульфат" Василию Гамаюнову, который ранее получил условный срок за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас дело рассматривают в апелляции. Об этом amic.ru сообщили в Алтайском краевом суде.

Судя по картотеке дел Благовещенского районного суда, апелляцию на приговор подали сам Гамаюнов, его адвокат и прокурор. Последний на суде первой инстанции запрашивал для подсудимого восемь лет колонии.

На данный момент в Алтайском краевом суде состоялось уже два заседание по делу – первое прошло 12 сентября, а второе – 30 сентября, следует из картотеки суда. Следующее заседание состоится 17 октября. На нем, вероятно, уже вынесут решение, пояснили amic.ru в Алтайском краевом суде.

Отметим, что 27 июня 2025 года Благовещенский районный суд по статье о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) назначил Гамаюнову пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и с лишением права заниматься осуществлением частной детективной (сыскной) деятельностью на два года, сообщала объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

По версии следствия, с 1 января 2012 по 31 декабря 2021-го экс-руководитель "Кучуксульфата" путем обмана и злоупотребления доверием похитил 142,6 млн рублей, которые принадлежали обществу. В сентябре 2023-го дело Гамаюнова поступило в суд, в том же году экс-директора "Кучуксульфата" признали банкротом. Также с Гамаюнова Росимущество требовало взыскать почти 190 млн рублей, которые были уплачены по сделкам в 2012–2019 и в 2021–2022 годах.

Отметим, что в 2021 году прокуратура по суду добилась возвращения 100% акций "Кучуксульфата" в собственность государства из-за того, что приватизация, по мнению ведомства, была незаконной. Суд с этим согласился и акции общества отдали Росимуществу. Однако в 2023 году "Кучуксульфат" снова перешел в частное владение компании "Росхим", которая приобрела 100% акций предприятия.

Также напомним, что Гамаюнов был акционером и председателем совета директоров "Кучуксульфата" и в качестве индивидуального предпринимателя оказывал обществу услуги по детективному и детективно-информационному обслуживанию и обеспечению экономической безопасности.