Арт-объект "Обь" начали устанавливать на набережной в Барнауле

Специалисты приступили к монтажу

18 сентября 2025, 14:09, ИА Амител

Арт-объект "Обь" / Фото: мэрия Барнаула

На набережной Оби стартовали работы по установке арт-объекта "Обь". Сейчас специалисты приступили к монтажу постамента вдоль подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Основание будет состоять из армированной монолитной подушки и металлокаркаса. Завершить установку планируют до конца октября.

«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.

