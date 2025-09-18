Арт-объект "Обь" начали устанавливать на набережной в Барнауле
Специалисты приступили к монтажу
18 сентября 2025, 14:09, ИА Амител
Арт-объект "Обь" / Фото: мэрия Барнаула
На набережной Оби стартовали работы по установке арт-объекта "Обь". Сейчас специалисты приступили к монтажу постамента вдоль подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Основание будет состоять из армированной монолитной подушки и металлокаркаса. Завершить установку планируют до конца октября.
«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.
Ранее сообщалось, что на набережной Барнаула стартовал монтаж нового арт-объекта: Обь "потекла" по плитке.
14:22:07 18-09-2025
Обь твою мать...🤦
14:34:07 18-09-2025
красиво.. на картинке
15:13:03 18-09-2025
на жыдкого терминатора походит.
ой, боюсь!
15:47:47 18-09-2025
«Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира» (с)
16:18:18 18-09-2025
Лучше бы Речной вокзал восстановили!
21:01:14 18-09-2025
Гость (16:18:18 18-09-2025) Лучше бы Речной вокзал восстановили!... он и будет восстановлен. разберитесь в вопросе то сначала
16:30:53 18-09-2025
Ну и кому нужна эта убогая железяка и узенький жидкий ручеек на плитке, похожий, простите, на то, что кто-то куда-то не добежал? Без сереброплавильного завода все эти потуги на туркластер - просто пыль в глаза! Под тучей которой так удобно отмывать народные денежки.