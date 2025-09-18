НОВОСТИОбщество

Арт-объект "Обь" начали устанавливать на набережной в Барнауле

Специалисты приступили к монтажу

18 сентября 2025, 14:09, ИА Амител

Арт-объект "Обь" / Фото: мэрия Барнаула
Арт-объект "Обь" / Фото: мэрия Барнаула

На набережной Оби стартовали работы по установке арт-объекта "Обь". Сейчас специалисты приступили к монтажу постамента вдоль подпорной стенки. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Основание будет состоять из армированной монолитной подушки и металлокаркаса. Завершить установку планируют до конца октября.

«Арт-объект станет частью проекта туристского кода, реализуемого в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство"», – отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на набережной Барнаула стартовал монтаж нового арт-объекта: Обь "потекла" по плитке

Арт-объект

Власти Барнаула показали, как будет выглядеть арт-объект "Обь" на набережной

Приступить к установке скульптуры планируется в ближайшее время
Комментарии 7

Avatar Picture
Кхм...

14:22:07 18-09-2025

Обь твою мать...🤦

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:34:07 18-09-2025

красиво.. на картинке

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

15:13:03 18-09-2025

на жыдкого терминатора походит.
ой, боюсь!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ППШариков

15:47:47 18-09-2025

«Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки. Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. Нью-Москва становится элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира» (с)

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:18:18 18-09-2025

Лучше бы Речной вокзал восстановили!

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:01:14 18-09-2025

Гость (16:18:18 18-09-2025) Лучше бы Речной вокзал восстановили!... он и будет восстановлен. разберитесь в вопросе то сначала

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:53 18-09-2025

Ну и кому нужна эта убогая железяка и узенький жидкий ручеек на плитке, похожий, простите, на то, что кто-то куда-то не добежал? Без сереброплавильного завода все эти потуги на туркластер - просто пыль в глаза! Под тучей которой так удобно отмывать народные денежки.

  9 Нравится
Ответить
