Астрономы открыли потенциально обитаемую планету — двойник Земли в 18 световых годах

Условия на поверхности планеты могут позволять воде существовать в жидком виде

17 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Астрономы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Астрономы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщили об обнаружении потенциально интересной экзопланеты GJ 251c, находящейся всего в 18 световых годах от Земли.

По расчетам астрономов, ее масса примерно в четыре раза превышает земную, а условия на поверхности могут позволять воде существовать в жидком виде.

Планета вращается вокруг красного карлика М-типа и делает полный оборот за 18 земных суток. Увидеть ее напрямую пока не удалось – исследователи обнаружили GJ 251c по тому, как родительская звезда слегка покачивается под действием гравитации планеты.

Сейчас объект имеет статус "кандидата в планеты" и ждет прямого подтверждения. В дальнейшем ученые планируют наблюдать за ним с помощью строящегося 30-метрового телескопа TMT, который позволит детально изучить атмосферу и условия подобных миров.

Ранее над Алтайским биосферным заповедником пролетела комета C/2025 A6 (Lemmon) – самая яркая в 2025 году. Ее запечатлели в звездном небе над прителецкой тайгой.

космос Наука Ученые

Комментарии 8

Avatar Picture
Иван

12:05:14 17-11-2025

Ага. Всего 18 световых лет.... Там за Бельмесево кароч.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:15:43 17-11-2025

Иван (12:05:14 17-11-2025) Ага. Всего 18 световых лет.... Там за Бельмесево кароч. ... У нас больше половины в созвездия с гороскопами верят

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:32:40 17-11-2025

Гость (12:15:43 17-11-2025) У нас больше половины в созвездия с гороскопами верят... Во всякое верят. Наука ведь не может объяснить возникновение разума эволюцией.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:00:55 17-11-2025

Гость (12:32:40 17-11-2025) Во всякое верят. Наука ведь не может объяснить возникновение... Покажите где или у кого есть разум.. поведение животных разумнее (речь о поведении).

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:06:32 17-11-2025

dok_СФ (13:00:55 17-11-2025) Покажите где или у кого есть разум.. поведение животных раз... Исключительно у вас есть разум. Объект найден.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:17 17-11-2025

Нужно отправить туда ракету и поработить.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

16:34:01 17-11-2025

Гость (12:57:17 17-11-2025) Нужно отправить туда ракету и поработить.... полетишь?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:12:49 17-11-2025

Переселяемся на МАРС!

  -1 Нравится
Ответить
