Астрономы открыли потенциально обитаемую планету — двойник Земли в 18 световых годах
Условия на поверхности планеты могут позволять воде существовать в жидком виде
17 ноября 2025, 12:00, ИА Амител
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщили об обнаружении потенциально интересной экзопланеты GJ 251c, находящейся всего в 18 световых годах от Земли.
По расчетам астрономов, ее масса примерно в четыре раза превышает земную, а условия на поверхности могут позволять воде существовать в жидком виде.
Планета вращается вокруг красного карлика М-типа и делает полный оборот за 18 земных суток. Увидеть ее напрямую пока не удалось – исследователи обнаружили GJ 251c по тому, как родительская звезда слегка покачивается под действием гравитации планеты.
Сейчас объект имеет статус "кандидата в планеты" и ждет прямого подтверждения. В дальнейшем ученые планируют наблюдать за ним с помощью строящегося 30-метрового телескопа TMT, который позволит детально изучить атмосферу и условия подобных миров.
Ранее над Алтайским биосферным заповедником пролетела комета C/2025 A6 (Lemmon) – самая яркая в 2025 году. Ее запечатлели в звездном небе над прителецкой тайгой.
12:05:14 17-11-2025
Ага. Всего 18 световых лет.... Там за Бельмесево кароч.
12:15:43 17-11-2025
Иван (12:05:14 17-11-2025) Ага. Всего 18 световых лет.... Там за Бельмесево кароч. ... У нас больше половины в созвездия с гороскопами верят
12:32:40 17-11-2025
Гость (12:15:43 17-11-2025) У нас больше половины в созвездия с гороскопами верят... Во всякое верят. Наука ведь не может объяснить возникновение разума эволюцией.
13:00:55 17-11-2025
Гость (12:32:40 17-11-2025) Во всякое верят. Наука ведь не может объяснить возникновение... Покажите где или у кого есть разум.. поведение животных разумнее (речь о поведении).
14:06:32 17-11-2025
dok_СФ (13:00:55 17-11-2025) Покажите где или у кого есть разум.. поведение животных раз... Исключительно у вас есть разум. Объект найден.
12:57:17 17-11-2025
Нужно отправить туда ракету и поработить.
16:34:01 17-11-2025
Гость (12:57:17 17-11-2025) Нужно отправить туда ракету и поработить.... полетишь?
20:12:49 17-11-2025
Переселяемся на МАРС!