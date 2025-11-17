Астрономы открыли потенциально обитаемую планету — двойник Земли в 18 световых годах

Условия на поверхности планеты могут позволять воде существовать в жидком виде

17 ноября 2025, 12:00, ИА Амител

Астрономы / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне сообщили об обнаружении потенциально интересной экзопланеты GJ 251c, находящейся всего в 18 световых годах от Земли.

По расчетам астрономов, ее масса примерно в четыре раза превышает земную, а условия на поверхности могут позволять воде существовать в жидком виде.

Планета вращается вокруг красного карлика М-типа и делает полный оборот за 18 земных суток. Увидеть ее напрямую пока не удалось – исследователи обнаружили GJ 251c по тому, как родительская звезда слегка покачивается под действием гравитации планеты.

Сейчас объект имеет статус "кандидата в планеты" и ждет прямого подтверждения. В дальнейшем ученые планируют наблюдать за ним с помощью строящегося 30-метрового телескопа TMT, который позволит детально изучить атмосферу и условия подобных миров.

