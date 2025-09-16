Авиабилеты в Китай резко подорожали в связи с ростом спроса
Обязательная оплата визы служила фактором сдерживания
16 сентября 2025, 08:45, ИА Амител
После отмены виз в Китай билеты из России начали стремительно дорожать. Российский союз туриндустрии сообщил, что стоимость перелетов у китайских авиакомпаний выросла на 15–20%.
Еще недавно визы служили своеобразным барьером, но теперь, когда их отменили, интерес к поездкам резко подскочил. Прямой перелет Москва – Пекин сегодня обходится уже в 25–30 тысяч рублей.
«Если раньше туристов сдерживала платная виза, то сейчас интерес к Китаю растет: на лето показатель увеличился на 10%, на осень и зиму – уже на 50%. Около 80% турпотока приходится на Хайнань», – говорит PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.
При этом растет не только спрос на авиабилеты, но и на готовые турпакеты и отели – их продажи подскочили на 50–100% сразу после новостей об отмене виз.
Ранее сообщалось, что туры в Китай подорожали на 15–25% из-за трехкратного роста спроса.
08:59:42 16-09-2025
а они кааак ломанутся!!!!
09:09:56 16-09-2025
Гость (08:59:42 16-09-2025) а они кааак ломанутся!!!!... пенсионеры.
09:01:42 16-09-2025
ну кто бы сомневался то ))
09:06:24 16-09-2025
Странный какой-то у нас "бизнес", с увеличением спроса - снижаются цены, а у нас все наоборот (урвать поскорее, а там куда кривая вывезет), не бизнес, а барыжнечество.
12:40:22 16-09-2025
KU (09:06:24 16-09-2025) Странный какой-то у нас "бизнес", с увеличением спроса - сни... Вообще-то нет. С увеличением спроса цены всегда растут. Это с увеличением предложения падают.
С появлением предложения туров на Хайнань цены должны упасть на другие направления. Но скорее всего, это снижение будет незначительным и малозаметным, потому что спрос превышает предложение.