Авиабилеты в Китай резко подорожали в связи с ростом спроса

Обязательная оплата визы служила фактором сдерживания

16 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

После отмены виз в Китай билеты из России начали стремительно дорожать. Российский союз туриндустрии сообщил, что стоимость перелетов у китайских авиакомпаний выросла на 15–20%.

Еще недавно визы служили своеобразным барьером, но теперь, когда их отменили, интерес к поездкам резко подскочил. Прямой перелет Москва – Пекин сегодня обходится уже в 25–30 тысяч рублей.

«Если раньше туристов сдерживала платная виза, то сейчас интерес к Китаю растет: на лето показатель увеличился на 10%, на осень и зиму – уже на 50%. Около 80% турпотока приходится на Хайнань», – говорит PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.

При этом растет не только спрос на авиабилеты, но и на готовые турпакеты и отели – их продажи подскочили на 50–100% сразу после новостей об отмене виз.

Ранее сообщалось, что туры в Китай подорожали на 15–25% из-за трехкратного роста спроса.