Авиабилеты в Китай резко подорожали в связи с ростом спроса

Обязательная оплата визы служила фактором сдерживания

16 сентября 2025, 08:45, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
После отмены виз в Китай билеты из России начали стремительно дорожать. Российский союз туриндустрии сообщил, что стоимость перелетов у китайских авиакомпаний выросла на 15–20%.

Еще недавно визы служили своеобразным барьером, но теперь, когда их отменили, интерес к поездкам резко подскочил. Прямой перелет Москва – Пекин сегодня обходится уже в 25–30 тысяч рублей.

«Если раньше туристов сдерживала платная виза, то сейчас интерес к Китаю растет: на лето показатель увеличился на 10%, на осень и зиму – уже на 50%. Около 80% турпотока приходится на Хайнань», – говорит PR-директор Fun&Sun Ольга Ланская.

При этом растет не только спрос на авиабилеты, но и на готовые турпакеты и отели – их продажи подскочили на 50–100% сразу после новостей об отмене виз.

Ранее сообщалось, что туры в Китай подорожали на 15–25% из-за трехкратного роста спроса.

Визу убрали, но стало сложнее. Эксперт о том, к чему готовиться при путешествии в Китай

Китай может отказать во въезде тем, кто часто путешествует в Турцию, или тем, кто родился в одной из стран бывшего СССР, говорит эксперт
авиаперевозки Аэропорт Китай самолёт

Комментарии 5


Гость

08:59:42 16-09-2025

а они кааак ломанутся!!!!

  


Musik

09:09:56 16-09-2025

Гость (08:59:42 16-09-2025) а они кааак ломанутся!!!!... пенсионеры.

  


мимопроходил

09:01:42 16-09-2025

ну кто бы сомневался то ))

  


KU

09:06:24 16-09-2025

Странный какой-то у нас "бизнес", с увеличением спроса - снижаются цены, а у нас все наоборот (урвать поскорее, а там куда кривая вывезет), не бизнес, а барыжнечество.

  


Гость

12:40:22 16-09-2025

KU (09:06:24 16-09-2025) Странный какой-то у нас "бизнес", с увеличением спроса - сни... Вообще-то нет. С увеличением спроса цены всегда растут. Это с увеличением предложения падают.
С появлением предложения туров на Хайнань цены должны упасть на другие направления. Но скорее всего, это снижение будет незначительным и малозаметным, потому что спрос превышает предложение.

  

