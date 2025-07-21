Авиарейсы из Барнаула в Шереметьево и обратно снова отложили на несколько часов

Борт из краевой столицы вылетит в Москву только ночью следующего дня

21 июля 2025, 15:11, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В барнаульском аэропорту снова задержали авиарейсы на прилет и вылет из Москвы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

Так, пассажирский лайнер "Аэрофлота", который, согласно последним данным, должен был вылететь в Шереметьево в 18:05, теперь отправится только на следующий день: 22 июля в 00:15. Изначально же самолет должен был покинуть Барнаул 21 июля в 09:55.

Дольше ждать отправления будут и пассажиры рейса Шереметьево – Барнаул. Этот борт "Аэрофлота" приземлится в столице Алтайского края только в 22:35. Ранее его переносили с 08:45 на 16:45.

Напомним, задержки авиарейсов связаны с ограничениями, которые в ночь на 21 июля вводили в столичном аэропорту. Как проинформировал представитель Росавиации, воздушная гавань не принимала и не выпускала самолеты около трех часов.

Напомним, 20 июля рейс Москва – Барнаул отменили из-за ограничений на вылеты и прилеты.