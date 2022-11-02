Названы самые востребованные иномарки с пробегом в Алтайском крае

В Алтайском крае продажи иномарок с пробегом в третьем квартале 2022-го выросли на 48% по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Avito.

По информации площадки, на долю иномарок пришлось 67,8% от всех продаж автомобилей — их средняя стоимость составила 415 тысяч рублей. В целом по стране продажи машин с пробегом выросли на 36%, а иномарок — на 40%.

Какие поддержанные машины самые востребованные в Алтайском крае?

Рейтинг самых востребованных брендов среди иномарок на рынке автомобилей с пробегом в Алтайском крае возглавила Toyota — на неё пришлось 21,5% при средней стоимости 345 тысяч рублей. Самые ходовые модели — Corolla (2,7% от всех продаж), Camry (2,2%) и Carina (1%). Также спросом пользуются Vista, Mark II и RAV4 (по 0,9%).

Второе место занимает Nissan — 9,7% при средней стоимости автомобиля 310 тысяч рублей. Самая ходовая модель — Sunny (0,9%).

На третьем месте расположился бренд Honda (4,2%, средняя стоимость — 420 тысяч рублей). Следом идут Mitsubishi (3,7%, 540 тысяч рублей) и Hyundai (3,3%, 788 тысяч рублей).