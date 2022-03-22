России придется попрощаться с рядом западных автопроизводителей

Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, нельзя вечно ждать решения об их работе в стране

22 марта 2022, 22:59

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров не исключает, что России придётся попрощаться с кем-то из иностранных автопроизводителей. По его словам, нельзя вечно ждать решения об их работе в стране, пишет ТАСС.

Министр отметил, что сейчас ведомство разрабатывает системные меры поддержки автопрома.

«Мы сейчас формируем общую позицию с отраслью, для того чтобы вносить в правительство на последующее рассмотрение очередные пакеты поддержки», — заявил Мантуров.

В то же время, по его словам, никто из иностранных компаний не заявлял об окончательном уходе из России. При этом все «вставшие» или временно закрывшиеся компании, по данным Минпромторга, продолжают выплачивать заработную плату сотрудникам.

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