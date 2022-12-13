Страшные 9-балльные пробки сковали Барнаул

На заснеженных дорогах Барнаула утром 13 декабря пробки достигли 9 баллов, следует из данных сервиса 2ГИС.

Сильные заторы наблюдаются не только на улицах и проспектах центра, но и за его пределами. Существенная часть магистралей города окрашена на карте красным или бордовым цветом.

Скриншот с сайта 2gis.ru

Ситуация осложняется тем, что с вечера 12 декабря в Барнауле идёт снег и метель, на дорогах местами образовались снежные заносы. Кроме того, как отмечают водители, на пересечении проспектов Строителей и Социалистического не работает светофор.

Ранее в Барнауле изменилась схема движения на пересечении проспектов Строителей и Социалистического.