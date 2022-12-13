Светофоры отключили на трёх оживлённых перекрёстках в Барнауле

В Барнауле из-за планового ремонта электросетей 13 декабря отключили несколько светофоров. В связи с этим водителей просят быть особо внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать до полудня на следующих перекрёстках:

• проспект Социалистический — улица Партизанская;

• Павловский тракт — улица Попова;

• улица Попова — 280 лет Барнаулу.

Добавим, что ситуация на дорогах сегодня осложняется последствиями метели и снегопада и в отсутствие рабочих светофоров потребует от водителей предельной осторожности.