Светофоры отключили на трёх оживлённых перекрёстках в Барнауле
Устройства не будут работать до полудня
13 декабря 2022, 10:15, Никита Черников
В Барнауле из-за планового ремонта электросетей 13 декабря отключили несколько светофоров. В связи с этим водителей просят быть особо внимательными и соблюдать ПДД, сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать до полудня на следующих перекрёстках:
• проспект Социалистический — улица Партизанская;
• Павловский тракт — улица Попова;
• улица Попова — 280 лет Барнаулу.
Добавим, что ситуация на дорогах сегодня осложняется последствиями метели и снегопада и в отсутствие рабочих светофоров потребует от водителей предельной осторожности.
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