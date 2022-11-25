Ультрасовременный кроссовер OMODA теперь есть в наличии в Автоцентре АНТ

Автоцентр АНТ, единственный официальный дилер OMODA, в Барнауле и Алтайском крае, приглашает в дилерский центр OMODA по адресу Павловский тракт, 249д, познакомиться с мировой новинкой — футуристичным кроссовером OMODA С5.

Автоцентр АНТ уже более 25 лет занимается продажами и обслуживанием автомобилей. В настоящее время является единственным официальным дилером в Алтайском крае мировых автобрендов: Hyundai, Mitsubishi Motors, Nissan, ŠKODA, а также авторизованным центром Infinity. В 2022 году портфель брендов компании пополнился квадроциклами и багги HISUN.

Концепция бренда OMODA

OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство, размывающая границы настоящего и будущего. В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового. Следование данной философии и стилю жизни возможно вместе с автомобилями марки OMODA. Отличительными чертами этих автомобилей является футуристичный дизайн и современные технологии.

Ультрасовременный кроссовер OMODA С5

Фото: Автоцентр АНТ

Экстерьер автомобиля

Фото: Автоцентр АНТ

OMODA C5 притягивает взгляды, вызывает восхищение и удивление. Технологичный дизайн футуристичного кроссовера включает элементы, подчёркивающие спортивный современный образ:

— уникальная решётка радиатора;

— 18-дюймовые двухцветные литые диски;

— «парящая» крыша;

— динамичный кузов фастбэк;

— Т-образные дневные ходовые огни;

— динамичные сигналы поворота.

Футуристичный силуэт

Фото: Автоцентр АНТ

Стремительный рельефный силуэт подчёркивает спортивность, уменьшает аэродинамическое сопротивление и снижает расход топлива.

«Парящая» крыша

Фото: Автоцентр АНТ

Визуальной яркости автомобилю добавляет «парящая» крыша — эффект, созданный за счёт чёрной отделки средних и задних стоек кузова и тонировки задних окон.

Фото: Автоцентр АНТ

Т-образные дневные ходовые огни привлекают внимание в потоке. Мощные светодиодные фары обеспечивают улучшенный обзор в тёмное время суток, а оригинальный дизайн матричных задних фонарей создаёт эффект 3D — ещё один яркий штрих в облике футуристичного автомобиля.

Интерьер автомобиля

Передние сиденья выполнены по канонам спорткаров — высокий цельный подголовник, развитая боковая поддержка подушек сидений, перфорированная высококачественная экокожа.

Фото: Автоцентр АНТ

Спортивные сиденья

Спортивные передние сиденья имеют обогрев и вентиляцию и оборудованы множеством электрических регулировок для комфорта водителя и пассажира.

Фото: Автоцентр АНТ

Зимний пакет включает: электрический обогрев ветрового и заднего стёкол, наружных зеркал, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса и всех сидений.

Фото: Автоцентр АНТ

Двухзонный климат-контроль создаёт комфортную атмосферу, а также обеспечивает очистку воздуха высокого уровня (N95/FFP2).

Смарт-технологии

Фото: Автоцентр АНТ

Технологичный интерьер нового OMODA C5 имеет множество передовых элементов оснащения: два сдвоенных экрана высокого разрешения по 10,25 дюйма каждый, многоцветную атмосферную подсветку интерьера, беспроводную зарядку, качественную акустику и многое другое.

Динамика и безопасность

Фото: Автоцентр АНТ

Кроссовер С5 разработан на современной платформе Т1X. Она обеспечивает больше пространства внутри, а также отличную геометрическую проходимость: дорожный просвет, углы въезда и съезда.

Синергия эффективного двигателя 1.5Turbo и вариатора CVT25 обеспечивает отличную динамику и комфорт в поездке. Двигатель работает в паре с надёжной и долговечной коробкой передач и развивает максимальную мощность до 147 л.с.

Интеллектуальные системы ADAS включают адаптивный круиз-контроль, предупреждение о столкновении, автономное экстренное торможение, предупреждение о покидании полосы, удержание в полосе и автоматическое переключение ближнего/дальнего света.

Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5,8 литра, в смешанном режиме — 7,1 литра и в городском — 9,5 литра. Производитель допускает использование бензина с 92-м октановым числом.

Фото: Автоцентр АНТ

Модельный ряд марки будет состоять из трёх автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен для приобретения уже сейчас от 1 954 900 руб.* в дилерском центре OMODA «Автоцентр АНТ».

Официальный дилер OMODA «Автоцентр АНТ»

Адрес: Павловский тракт, 249д

Время работы: пн-пт — 8:00-19:00, сб-вс — 9:00-14:00

Отдел продаж: тел (3852)230−030

Сервисный центр: тел (3852) 230−010

Сайт: omoda-ant22.ru

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* Указана максимальная цена перепродажи OMODA C5 (Це 5) комплектации Joy (Джой) на дату 03.11.2022 без учёта дополнительного оборудования или иных услуг. Данная цена указана с учётом скидки дилера в размере 475 000 рублей, которая состоит из скидок: программы «Трейд-ин» 320 000 руб. и «О-дискаунт» — 155 000 руб. при покупке нового автомобиля OMODA C5 2022 года выпуска (в комплектации Joy) в кредит по программе OMODA Finance (Omoda Финанс).

Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом.

Под программой OMODA Finance (Omoda Финанс) понимается программа АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» в сотрудничестве с ПАО «Совкомбанк» по приобретению автомобиля клиентом с использованием кредитных средств по кредитным программам в рамках продукта «АвтоCтиль Особый», кроме субсидированных программ Omoda Direct Promo (Omoda Директ Промо), Omoda Direct Balloon (Omoda Директ Балун), Omoda Direct Promo Light (Omoda Директ Промо Лайт). Условия программы уточняйте у официальных дилеров OMODA. Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация действительна на 03.11.2022 г. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности уточняйте у официальных дилеров OMODA, список которых расположен на сайте https://omoda.ru/ Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным.

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