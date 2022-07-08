В Барнауле зафиксированы восьмибалльные пробки вечером в пятницу

В Барнауле вечером в пятницу зафиксированы восьмибалльные пробки, свидетельствуют «Яндекс.Карты».

На момент публикации заметки движение автомобилей наиболее затруднено в центральной части города: по проспекту Строителей, Калинина, улицам Цеховой, Молодежной, Челюскинцев и переулку Ядринцева.

Также сильные заторы наблюдаются на шоссе Ленточный бор и улицах Власихинской, Попова, Энтузиастов и Павловском тракте.