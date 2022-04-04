Военные перекроют участок Чуйского тракта в Алтайском крае утром 5 апреля

В Алтайском крае 5 апреля военные перекроют участок Чуйского тракта, сообщают в ГИБДД по региону.

Движение для всех видов транспорта ограничат с 07:10 до 08:30 по трассе н.п. Полковниково — а/д Р-256 «Чуйский тракт» — н.п. Налобиха (от 258 км а/д Р-256 до н.п. Налобиха).

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке и при возможности заранее спланировать свой маршрут.