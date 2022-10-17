«Всё вернется, но не сразу». Руководство АвтоВАЗа об автомобильной отрасли в России и популярности Lada

Автомобильный рынок России медленно восстанавливается, отечественные предприятия возвращаются к производству авто, а ситуация с запчастями должна улучшиться. Такие оптимистичные прогнозы дали вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин и директор по продажам «Р-моторс Лада» Роман Шульженко на открытии нового дилерского центра LADA в Барнауле в четверг, 13 октября. Они также рассказали о состоянии автоотрасли и о том, когда АвтоВАЗ возобновит производство моделей, приостановленное из-за санкций.

Автомобильный рынок восстановится?

Ряд проблем на авторынке есть, но они решаемы, отметил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин. Он успокоил клиентов ушедших из России Renault и Nissan, сообщив, что обслуживать владельцев машин этих марок теперь будет АвтоВАЗ.

«На днях Nissan объявил о своём уходе. Мы будем работать с ними так же, как и с Renault. На Renault мы схему уже обкатали. Главный посыл для клиентов — мы их не бросаем, поставка запчастей для них будет идти, как и с Renault», — пообещал Дмитрий Костромин.

При этом он добавил, что сейчас у АвтоВАЗа есть «частичные затруднения» с запчастями на Renault. Французская компания пытается помочь и выполнить свои обещания, но это не всегда удаётся, объясняет Костромин. Тем не менее запчасти для Renault всё-таки приходят. А в ближайшее время ситуация на рынке должна улучшиться, уверен Костромин. И перебоев с запчастями должно быть меньше.

«Мы прогнозируем постепенное восстановление рынка. Уже в следующем году результаты будут выше, чем в этом», — отметил он.

Что касается «Лады», то здесь перебоев с запчастями нет, склад полностью сформирован, заверил Костромин. Более того, по его словам, иногда там даже не хватает места и «бывают трудности с размещением деталей».

Дмитрий Костромин / Фото: Екатерина Смолихина

Вернутся ли старые модели и как продаются «упрощённые» «Лады»

У «Лады» всё ещё есть проблемы из-за разрыва логистических цепочек на фоне санкций и дефицита полупроводников, но компания планирует с каждым кварталом всё больше приближаться к тем комплектациям авто, которые были в начале 2022 года, отметил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа. Уже к концу следующего года завод намерен полностью стабилизировать производство и вернуть все комплектации, с учётом всех требований и характеристик, говорит Костромин.

Например, сейчас АвтоВАЗ перебрасывает оборудование из Ижевска в Тольятти, чтобы там возобновить производство Lada Vesta. Костромин уверяет, что «всё вернётся», но не сразу. Возможно, это произойдёт уже весной 2023 года. Костромин подчёркивает, что машина будет такой же качественной, как и раньше.

Пока же АвтоВАЗ выпускает упрощённые версии Lada Granta, Niva Legend и Niva Travel. И они пользуются спросом, уверяет директор по продажам «Р-моторс Лада» Роман Шульженко.

«Ожидали, что спрос на простые комплектации будет ниже, но статистика показывает неплохую динамику по этим комплектациям. Недавно в Барнауле закрыли сделку на 30 автомобилей для таксопарка. Это была Lada Granta, самая доступная комплектация. То есть машины вполне востребованы», — отметил Роман Шульженко.

В последние два месяца бренд занимает 40% российского рынка, а по Б-сегменту — и вовсе 85% рынка. И сейчас у бренда положительная динамика продаж, говорит Костромин. В следующем году «Лада» собирается произвести порядка 500 тысяч автомобилей. В этом же из-за трёхмесячного простоя компания произвела 200 тысяч машин. Ждать подобных перерывов в работе в будущем не планируется, заверил Костромин.

При этом активно заходящих на российский рынок «китайцев» Haval, Chery, Geely и JAC в качестве конкурентов Lada не рассматривает. Они находятся в разных ценовых сегментах и в основном занимают нишу, освободившуюся после ухода из России иностранных марок, объяснил Костромин.

Дилерский центр LADA в Барнауле / Екатерина Смолихина

Госпрограмма и каршеринг

Государство стимулирует продажи автомобилей Lada, подчёркивает Дмитрий Костромин. Сейчас действует программа господдержки на автомобили российского производителя. Субсидия положена семьям с одним ребёнком, работникам образовательных и медицинских организаций, а также тем, кто покупает первый автомобиль и кто хочет воспользоваться программой трейд-ин. Они могут получить скидку на покупку машины 10-25%.

Дмитрий Костромин отметил, что по госпрограмме Lada продала более 35 тысяч автомобилей в этом году, и в будущем цифры будут расти. Уже в октябре планируется продать 20 тысяч автомобилей по госпрограмме. А всего до конца 2022 года компания намерена реализовать более 50 тысяч автомобилей Lada.

Кроме госпрограммы, «Лада» планирует отдавать свои машины в каршеринг, разработать мобильное приложение и наладить общение с клиентами через «Личный кабинет». По словам Костромина, компания намерена быть максимально гибкой и искать нестандартные подходы, чтобы становиться лучше и прогрессивнее.

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