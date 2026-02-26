Автобус № 18 в Барнауле с 1 марта будет ходить по новой схеме
В администрации подчеркнули, что работа маршрута и дальше будет под контролем
26 февраля 2026, 11:52, ИА Амител
В Барнауле с 1 марта изменится схема движения автобуса № 18 — маршрут доработали с учетом обращений горожан. Об этом сообщили в администрации Барнаула.
Как напомнили в мэрии, с 1 февраля автобус № 18 работал по новой схеме в тестовом режиме и временно обходил улицу Юрина. Однако после жалоб и предложений жителей комитет по дорожному хозяйству и транспорту решил скорректировать маршрут и вернуть его на более привычную траекторию.
С начала марта автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Власихинской, Малахова, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Георгиева, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Юрина, Попова и Антона Петрова, после чего снова выезжать на Малахова и далее продолжать движение по действующему маршруту.
В обратную сторону маршрут пройдет через улицы Карла Маркса, 8 Марта, Профсоюзов, Воровского, Комсомольский проспект, Цеховую, проспект Калинина, Северо-Западную, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Малахова, Антона Петрова, Попова, Юрина, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора и Власихинскую.
«Комитет продолжит мониторинг работы обновленной схемы и при необходимости внесет корректировки в движение автобусного маршрута», — заверили в мэрии.
Ранее сообщалось, что крупным городам Алтайского края в 2026 году купят около 69 новых автобусов. Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".
12:12:19 26-02-2026
Прекрасно, а то по Антона Петрова один 60 ходит, вечно битком набит, ещё бы было прекрасно, если бы они все не ходили одновременно, трамваи 7, 9 друг за другом идут и вместе с ними 60, а потом интервал.
12:22:19 26-02-2026
Трэш полный
13:17:55 26-02-2026
Вот это маршрут...
13:28:03 26-02-2026
Очередной туристическо-ознакомительный маршрут замутили в администрации??? И сколько газелек/хундаев будет на маршруте? Какое время ожидания ближайшего?
Кстати для более полного охвата населения, я бы предложил немного изменить/доработать маршрут. По С-Западной подняться до Юрина, потом по Юрина до Матросова, потом по Ленина до С-Западной и далее по нарисованному. Еще можно не сворачивая на Сизова, проехать по Калинина до Профинтерна и через Комсомольский вернуться на нарисованную схему.
14:19:38 26-02-2026
Гость (13:28:03 26-02-2026) Очередной туристическо-ознакомительный маршрут замутили в ад... Единственное только сизова не надо убирать
17:19:38 26-02-2026
Гость (13:28:03 26-02-2026) Очередной туристическо-ознакомительный маршрут замутили в ад... Бред сивой кобылы, по Юрина, С-Западной, Матросова и так едет всё, давайте туда еще и 18й маршрут засунем, а по 80й ничего кроме 18.
15:36:18 26-02-2026
В советское время маршруты были короткими, и существовали экспрессы которые возили людей на работу в час пик , а днем интервал был длинный, так пассажиропоток падал. А сейчас маршрут продляют не задумываясь, что перевозная способность падает. Ответ один нужен нормальный мэр в городе который будет думать о народе.
18:18:50 26-02-2026
Это ж часа два ехать?