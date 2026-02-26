26 февраля 2026, 11:52, ИА Амител

Новая схема передвижения автобуса № 18 / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле с 1 марта изменится схема движения автобуса № 18 — маршрут доработали с учетом обращений горожан. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

Как напомнили в мэрии, с 1 февраля автобус № 18 работал по новой схеме в тестовом режиме и временно обходил улицу Юрина. Однако после жалоб и предложений жителей комитет по дорожному хозяйству и транспорту решил скорректировать маршрут и вернуть его на более привычную траекторию.

С начала марта автобусы в прямом направлении будут следовать по улицам Власихинской, Малахова, Сухэ-Батора, 50 лет СССР, Георгиева, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Юрина, Попова и Антона Петрова, после чего снова выезжать на Малахова и далее продолжать движение по действующему маршруту.

В обратную сторону маршрут пройдет через улицы Карла Маркса, 8 Марта, Профсоюзов, Воровского, Комсомольский проспект, Цеховую, проспект Калинина, Северо-Западную, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Малахова, Антона Петрова, Попова, Юрина, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Георгиева, 50 лет СССР, Сухэ-Батора и Власихинскую.

«Комитет продолжит мониторинг работы обновленной схемы и при необходимости внесет корректировки в движение автобусного маршрута», — заверили в мэрии.

Ранее сообщалось, что крупным городам Алтайского края в 2026 году купят около 69 новых автобусов. Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".