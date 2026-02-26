Крупным городам Алтайского края в 2026 году купят около 70 новых автобусов

Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

26 февраля 2026, 08:05, ИА Амител

Автобус / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

Алтайский край в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" из федерального бюджета получит 284,2 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку ориентировочно 69 современных автобусов разного класса для крупных городов региона с населением более 50 тысяч человек — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Об этом amic.ru сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.

Федеральная субсидия будет предоставляться в размере 40% от базовой стоимости одного автобуса конкретного класса. Оставшиеся 60% составят консолидированный бюджет региона и муниципальных образований. Край добавит 365,3 млн рублей, местные бюджеты — 61,1 млн рублей. Общая сумма на 2026 год составит более 710 млн рублей.

«Это позволит предварительно закупить 69 современных автобусов разного класса для работы на муниципальных маршрутах. В последующие годы реализация программы будет продолжена», — объяснил Андрей Подолян.

Отметим, что в 2025 году в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края" из регионального бюджета направлено более миллиарда рублей.

В прошлом году за счет выделенных средств закупили 28 новых автобусов для малых и отдаленных территорий. Техника будет направлена в Бийск, Заринск, а также в 18 районов края. Сейчас идет процесс передачи автобусов муниципалитетам. После завершения всех процедур они выйдут на маршруты.