Крупным городам Алтайского края в 2026 году купят около 70 новых автобусов
Технику приобретут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
26 февраля 2026, 08:05, ИА Амител
Алтайский край в 2026 году в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" из федерального бюджета получит 284,2 миллиона рублей. Средства пойдут на закупку ориентировочно 69 современных автобусов разного класса для крупных городов региона с населением более 50 тысяч человек — Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. Об этом amic.ru сообщил министр транспорта Алтайского края Андрей Подолян.
Федеральная субсидия будет предоставляться в размере 40% от базовой стоимости одного автобуса конкретного класса. Оставшиеся 60% составят консолидированный бюджет региона и муниципальных образований. Край добавит 365,3 млн рублей, местные бюджеты — 61,1 млн рублей. Общая сумма на 2026 год составит более 710 млн рублей.
«Это позволит предварительно закупить 69 современных автобусов разного класса для работы на муниципальных маршрутах. В последующие годы реализация программы будет продолжена», — объяснил Андрей Подолян.
Отметим, что в 2025 году в рамках программы "Развитие транспортной системы Алтайского края" из регионального бюджета направлено более миллиарда рублей.
В прошлом году за счет выделенных средств закупили 28 новых автобусов для малых и отдаленных территорий. Техника будет направлена в Бийск, Заринск, а также в 18 районов края. Сейчас идет процесс передачи автобусов муниципалитетам. После завершения всех процедур они выйдут на маршруты.
08:51:29 26-02-2026
ну теперь заживем
09:11:51 26-02-2026
"Это позволит предварительно закупить 69 " ключевое слово предварительно, а по итогу может и не 69 а 6 и 9 ))
09:40:28 26-02-2026
А эти автобусы будут ездить, или как трамваи?.. Закупили, а ездят они или нет, никого уже не волнует.
09:58:25 26-02-2026
конечно, или как трамваи. Импортозамещение сделает своё дело.
10:02:04 26-02-2026
Гость (09:40:28 26-02-2026) А эти автобусы будут ездить, или как трамваи?.. Закупили, а ... Трамваи ездят. Во вторник наблюдал красный на линии.
10:06:48 26-02-2026
Гость (10:02:04 26-02-2026) Трамваи ездят. Во вторник наблюдал красный на линии.... Угу. Помнится, тут писали, что ездят два из десяти. Остальные в ремонте. А как сейчас?)
09:51:03 26-02-2026
Расскажите пожалуйста как обстоят дела с производством барнаульских трамваев.
10:00:15 26-02-2026
Очевидно готовят конвейерное производство, как Генри Форд завещал.
10:58:43 26-02-2026
А автобусы ,такое же полукитайское барахло,как закупили для города?Сколько их стоит неисправных?
11:49:53 26-02-2026
Повсекакий (10:58:43 26-02-2026) А автобусы ,такое же полукитайское барахло,как закупили для ... И так же трамваи, белорусское барахло, тоже больше половины стоят на приколе. Попахивает вредительством.
13:43:07 26-02-2026
Гость (11:49:53 26-02-2026) И так же трамваи, белорусское барахло, тоже больше половины ... Эти талантливые управленцы умудряются даже с баблом накупить барахла и настроить кривых развязок с просрочкой сроков
13:18:04 26-02-2026
проблем с транспортом было мало в определенный период за счет бу техники из европы, когда пошлины были низкие.