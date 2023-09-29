Автобус наехал на коляску с ребенком в Барнауле
Прокуратура начала проверку по факту аварии
29 сентября 2023, 18:07, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Прокуратура проводит проверку по факту наезда на коляску с ребенком в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Предварительно установлено, что около полудня на улице Энтузиастов в районе дома № 35а водитель автобуса № 73 наехал на коляску на пешеходном переходе. В коляске находился годовалый ребенок, степень тяжести полученных им травм уточняется.
Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после того, как ребенка сбили на пешеходном переходе в поселке Лесном.
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