Автобус наехал на коляску с ребенком в Барнауле

Прокуратура начала проверку по факту аварии

29 сентября 2023, 18:07, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Прокуратура проводит проверку по факту наезда на коляску с ребенком в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что около полудня на улице Энтузиастов в районе дома № 35а водитель автобуса № 73 наехал на коляску на пешеходном переходе. В коляске находился годовалый ребенок, степень тяжести полученных им травм уточняется.

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после того, как ребенка сбили на пешеходном переходе в поселке Лесном.