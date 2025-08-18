Автоэксперт подверг критике проект ремней безопасности "цвета клавиш пианино"

Вице-президент НАС сообщил amic.ru, что на уровне ООН или ТС столь экзотическая идея вряд ли найдет поддержку

18 августа 2025, 16:15, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Предложение специалистов МВД "раскрасить" ремни безопасности в автомобилях для фиксации не желающих пристегиваться во время поездки, вряд ли получит свое развитие, поскольку не найдет поддержки в соответствующих международных регламентах, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

Как стало известно, предложение закрепить законодательно использование специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него содержится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД), входящим в структуру МВД России.

Ранее в МВД РФ рекомендовали закрепить законодательно использование специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. В ведомстве объяснили, что законопослушность водителей и пассажиров растет крайне медленно и они упорно не желают пристегиваться, при этом нарушители выявляются недостаточно эффективно, поскольку ремни преимущественно черного цвета и на темной одежде практически не видны. Кроме того, предложили использовать датчики длины вытянутой лямки, а также постоянный звуковой сигнал и визуальное информирование о непристегнутом ремне безопасности.Антон Шапарин отметил, что в настоящее время Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД), входящий в структуру МВД России, уже пытается отказаться от результатов своего информационно-аналитического обзора об использовании ремней безопасности:

«Утверждают, что имелось в виду не то, что многие обсуждают, а подразумевалось нечто иное. Словом, начались разговоры в пользу бедных, что называется».

По словам собеседника, для продвижения этой идеи, если она все же рассматривается в соответствующих российских структурах, – вывести ее на глобальный уровень:

«Если Дмитрий Митрошин, возглавляющий НЦ БДД МВД, сумеет пролоббировать это, скажем, на уровне ООН, где существуют правила, регламентирующие требования к конструкции автомобилей, тогда изменения возможны. Однако в настоящее время внести такие поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" явно не получится».

Легализовать предложенное новшество даже в рамках нескольких стран просто невозможно, указывает Антон Шапарин.