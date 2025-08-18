Автоэксперт подверг критике проект ремней безопасности "цвета клавиш пианино"
Вице-президент НАС сообщил amic.ru, что на уровне ООН или ТС столь экзотическая идея вряд ли найдет поддержку
18 августа 2025, 16:15, ИА Амител
Предложение специалистов МВД "раскрасить" ремни безопасности в автомобилях для фиксации не желающих пристегиваться во время поездки, вряд ли получит свое развитие, поскольку не найдет поддержки в соответствующих международных регламентах, заявил amic.ru вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Как стало известно, предложение закрепить законодательно использование специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него содержится в информационно-аналитическом обзоре об использовании ремней безопасности, подготовленном Научным центром безопасности дорожного движения (НЦ БДД), входящим в структуру МВД России.
Ранее в МВД РФ рекомендовали закрепить законодательно использование специальной расцветки ремня безопасности и запретить заглушки для него. В ведомстве объяснили, что законопослушность водителей и пассажиров растет крайне медленно и они упорно не желают пристегиваться, при этом нарушители выявляются недостаточно эффективно, поскольку ремни преимущественно черного цвета и на темной одежде практически не видны. Кроме того, предложили использовать датчики длины вытянутой лямки, а также постоянный звуковой сигнал и визуальное информирование о непристегнутом ремне безопасности.Антон Шапарин отметил, что в настоящее время Научный центр безопасности дорожного движения (НЦ БДД), входящий в структуру МВД России, уже пытается отказаться от результатов своего информационно-аналитического обзора об использовании ремней безопасности:
«Утверждают, что имелось в виду не то, что многие обсуждают, а подразумевалось нечто иное. Словом, начались разговоры в пользу бедных, что называется».
По словам собеседника, для продвижения этой идеи, если она все же рассматривается в соответствующих российских структурах, – вывести ее на глобальный уровень:
«Если Дмитрий Митрошин, возглавляющий НЦ БДД МВД, сумеет пролоббировать это, скажем, на уровне ООН, где существуют правила, регламентирующие требования к конструкции автомобилей, тогда изменения возможны. Однако в настоящее время внести такие поправки в технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" явно не получится».
Легализовать предложенное новшество даже в рамках нескольких стран просто невозможно, указывает Антон Шапарин.
«Уверен, что соответствующие структуры Армении, Казахстана, Киргизии, Белоруссии такие поправки неминуемо заблокируют, потому что столь экзотические идеи мало кому приходят в голову. Так что чудесный ремень безопасности цветов клавиш пианино вряд ли появится. Разве что в воображении исследователей из НЦ БДД нашего МВД», – заключил вице-президент НАС.
17:57:34 18-08-2025
Просто штраф сделать побольше для водителя и для пассажира
Проблемма что этими 3000-5000 негапугать уже никого
18:19:43 18-08-2025
"Цвета клавиш пианино" - это прекрасно
20:03:13 18-08-2025
Предлагаю упразднить абсолютно бесполезную "госавтоинспекцию". Во всех странах с этой работой успешно справляются обычные патрульные полицейские. И никто не требует раскрасить ремни безопасности в какие-то цвета и набить автолюбителям на лбы светоотражающие наколки.
11:03:44 19-08-2025
Кхм... (20:03:13 18-08-2025) Предлагаю упразднить абсолютно бесполезную "госавтоинспекцию... Ну и где же это они справляются? Можно хоть один пример?