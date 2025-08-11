По словам очевидца, одного из пострадавших увезла машина скорой помощи

11 августа 2025, 20:59, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль перевернулся в частном секторе в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария произошла на пересечении улиц Главная и Червонная.

По словам очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи и полицейские. Кроме того, на снимке можно заметить спасателей.

«Одного участника ДТП увезли на скорой с мигалками. О состоянии остальных не знаю», – поделилась очевидица.

