Автомобиль перевернулся в частном секторе в Барнауле

По словам очевидца, одного из пострадавших увезла машина скорой помощи

11 августа 2025, 20:59, ИА Амител

Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место аварии / Фото: "Инцидент Барнаул"

Автомобиль перевернулся в частном секторе в Барнауле. Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", авария произошла на пересечении улиц Главная и Червонная. 

По словам очевидцев, на месте работали сотрудники скорой помощи и полицейские. Кроме того, на снимке можно заметить спасателей.

«Одного участника ДТП увезли на скорой с мигалками. О состоянии остальных не знаю», –  поделилась очевидица. 

Ранее стало известно, что два ребенка пострадали в результате аварии в Бийске. Одного из пострадавших госпитализировали. 

Avatar Picture
Гость

21:24:57 11-08-2025

Мафыночка не так поехала!

Avatar Picture
Гость

23:07:36 11-08-2025

тут кто-то у нас в районе так гонял этим летом! слышала регулярно рев мотора, надеюсь что это он гробанулся. уповаю

