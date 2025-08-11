Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной жизни
"Хорошей" суммой они считают 500 тыс. рублей
11 августа 2025, 10:15, ИА Амител
По данным исследования НИУ ВШЭ, состоятельные россияне считают, что для нормальной жизни на каждого члена семьи требуется около 250 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes.
Речь идет о представителях населения с доходами из верхних 10%. При этом для "богатой жизни", по их мнению, нужно уже 500 тысяч рублей в месяц. Однако фактический медианный доход опрошенных, отвечавших на этот вопрос, составил 180 тысяч рублей на человека.
Исследование также показало, что доход и образ жизни – ключевые критерии, по которым обеспеченные россияне оценивают свое положение в обществе. Среди показателей высокого статуса респонденты чаще всего называли владение элитной недвижимостью (64%) и премиальными автомобилями или другим транспортом (55%).
Ранее россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии.
10:20:50 11-08-2025
фигня. 502 лучше
10:44:48 11-08-2025
Гость (10:20:50 11-08-2025) фигня. 502 лучше... Ну хотя бы 499,999
10:32:18 11-08-2025
Тут вот как раз под новостью предлагают заработать такие деньги. Страна возможностей
10:36:28 11-08-2025
В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 тыс. на одного человека это из фантастики цифры
11:02:26 11-08-2025
гость (10:36:28 11-08-2025) В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 ... Не надо, ля-ля.В каждом автобус и лифте реклама работы с доходом от 200 тысяч .
11:14:01 11-08-2025
Гость (11:02:26 11-08-2025) Не надо, ля-ля.В каждом автобус и лифте реклама работы с дох...
Вы правы, в каждом автобусе, лифте и даже утюге, от 200 тысяч. Придёшь, а на руки 30-32 тысячи, в лучшем случае.
17:06:07 11-08-2025
гость (10:36:28 11-08-2025) В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 ... вовсе нет, много семей с таким доходом, только не в вашем окружении и не в вашем слое
10:44:13 11-08-2025
Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая часть из них начнут деньги не тратить на себя, а копить. Не начнет в один миг человек покупать кофе за 300 рублей стакан или заходить на завтрак в ресторан.
12:17:09 11-08-2025
Гость (10:44:13 11-08-2025) Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая ча... ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 200. Всё про*рут.
14:26:44 11-08-2025
Гость (12:17:09 11-08-2025) ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 2... О! Это про меня!
16:20:14 11-08-2025
Гость (12:17:09 11-08-2025) ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 2... Красиво жить не запретишь!!!
13:38:46 11-08-2025
Гость (10:44:13 11-08-2025) Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая ча... они просто 2 месяца в году работать будут. Знаю несколько таких, которые если получили больше обычного на работу не выходят в следующий месяц.
10:44:39 11-08-2025
Значит Миллер, Греф, Сечин - не россияне.
10:57:46 11-08-2025
Зачем это расчесывание?
11:40:01 11-08-2025
новости говорят о том, что россиянам вообще деньги в руки давать нельзя, кроме как на поддержание штанов.
излишки они готовы отправить первому дозвонившемуся мошеннику, а если тому будет мало то под кредитуются.
посему - надолго собаке блин
11:49:49 11-08-2025
Гость (11:40:01 11-08-2025) новости говорят о том, что россиянам вообще деньги в руки ... Моей собаке давал блин и засекал время. 10 секунд удивлялся и 2 секунды кушал...
13:09:16 11-08-2025
Опрос проводили из окружения Президента?
17:07:08 11-08-2025
Гость (13:09:16 11-08-2025) Опрос проводили из окружения Президента?... вовсе нет