Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной жизни

"Хорошей" суммой они считают 500 тыс. рублей

11 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным исследования НИУ ВШЭ, состоятельные россияне считают, что для нормальной жизни на каждого члена семьи требуется около 250 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes.

Речь идет о представителях населения с доходами из верхних 10%. При этом для "богатой жизни", по их мнению, нужно уже 500 тысяч рублей в месяц. Однако фактический медианный доход опрошенных, отвечавших на этот вопрос, составил 180 тысяч рублей на человека.

Исследование также показало, что доход и образ жизни – ключевые критерии, по которым обеспеченные россияне оценивают свое положение в обществе. Среди показателей высокого статуса респонденты чаще всего называли владение элитной недвижимостью (64%) и премиальными автомобилями или другим транспортом (55%).

Ранее россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии.

НОВОСТИОбщество

деньги

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

10:20:50 11-08-2025

фигня. 502 лучше

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:48 11-08-2025

Гость (10:20:50 11-08-2025) фигня. 502 лучше... Ну хотя бы 499,999

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:32:18 11-08-2025

Тут вот как раз под новостью предлагают заработать такие деньги. Страна возможностей

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:36:28 11-08-2025

В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 тыс. на одного человека это из фантастики цифры

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:02:26 11-08-2025

гость (10:36:28 11-08-2025) В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 ... Не надо, ля-ля.В каждом автобус и лифте реклама работы с доходом от 200 тысяч .

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:01 11-08-2025

Гость (11:02:26 11-08-2025) Не надо, ля-ля.В каждом автобус и лифте реклама работы с дох...
Вы правы, в каждом автобусе, лифте и даже утюге, от 200 тысяч. Придёшь, а на руки 30-32 тысячи, в лучшем случае.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:07 11-08-2025

гость (10:36:28 11-08-2025) В Алтайском крае найти ЗП в 60 тыс. надо постараться, а 250 ... вовсе нет, много семей с таким доходом, только не в вашем окружении и не в вашем слое

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:13 11-08-2025

Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая часть из них начнут деньги не тратить на себя, а копить. Не начнет в один миг человек покупать кофе за 300 рублей стакан или заходить на завтрак в ресторан.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:09 11-08-2025

Гость (10:44:13 11-08-2025) Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая ча... ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 200. Всё про*рут.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:26:44 11-08-2025

Гость (12:17:09 11-08-2025) ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 2... О! Это про меня!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:20:14 11-08-2025

Гость (12:17:09 11-08-2025) ))) Есть такие люди которым хоть 20 тысяч в месяц дай хоть 2... Красиво жить не запретишь!!!

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Танк

13:38:46 11-08-2025

Гость (10:44:13 11-08-2025) Если людям с зп 30 000 начать платить 180 000, то большая ча... они просто 2 месяца в году работать будут. Знаю несколько таких, которые если получили больше обычного на работу не выходят в следующий месяц.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:44:39 11-08-2025

Значит Миллер, Греф, Сечин - не россияне.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:46 11-08-2025

Зачем это расчесывание?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:01 11-08-2025

новости говорят о том, что россиянам вообще деньги в руки давать нельзя, кроме как на поддержание штанов.
излишки они готовы отправить первому дозвонившемуся мошеннику, а если тому будет мало то под кредитуются.
посему - надолго собаке блин

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:49 11-08-2025

Гость (11:40:01 11-08-2025) новости говорят о том, что россиянам вообще деньги в руки ... Моей собаке давал блин и засекал время. 10 секунд удивлялся и 2 секунды кушал...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:16 11-08-2025

Опрос проводили из окружения Президента?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:07:08 11-08-2025

Гость (13:09:16 11-08-2025) Опрос проводили из окружения Президента?... вовсе нет

  -1 Нравится
Ответить
