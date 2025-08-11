Россияне назвали сумму, необходимую для комфортной жизни

"Хорошей" суммой они считают 500 тыс. рублей

11 августа 2025, 10:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По данным исследования НИУ ВШЭ, состоятельные россияне считают, что для нормальной жизни на каждого члена семьи требуется около 250 тысяч рублей в месяц, сообщает Forbes.

Речь идет о представителях населения с доходами из верхних 10%. При этом для "богатой жизни", по их мнению, нужно уже 500 тысяч рублей в месяц. Однако фактический медианный доход опрошенных, отвечавших на этот вопрос, составил 180 тысяч рублей на человека.

Исследование также показало, что доход и образ жизни – ключевые критерии, по которым обеспеченные россияне оценивают свое положение в обществе. Среди показателей высокого статуса респонденты чаще всего называли владение элитной недвижимостью (64%) и премиальными автомобилями или другим транспортом (55%).

Ранее россиянам назвали необходимую зарплату для получения максимальной пенсии.