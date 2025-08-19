НОВОСТИПроисшествия

Автомобилистка из Барнаула пострадала в ДТП с "Крузаком" на Алтае

Женщина отделалась ушибами

19 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай
Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай

Жительница Барнаула пострадала в ДТП вблизи села Чибит Улаганского района Республики Алтай, сообщили в полиции региона.

Авария случилась 18 августа около 17:10.

«52-летний житель Кемерова за рулем Toyota Land Cruiser при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем Mitsubishi Grandis, за рулем которого находилась 55-летняя жительница Барнаула», – рассказали в МВД.

В результате происшествия женщина с ушибами обращалась за медпомощью, но госпитализация ей не потребовалась.

Мужчине вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения авто на проезжей части.

ДТП

Комментарии 8

Avatar Picture
2

15:14:25 19-08-2025

Кукурузника купил. а ездиь не купил!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

16:21:02 19-08-2025

Кемерово не склоняется!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:01:24 19-08-2025

мимопроходил (16:21:02 19-08-2025) Кемерово не склоняется! ... Сам придумал, хоть загугли про КемероГо,

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:29:16 19-08-2025

О так почти так же как было под Бийском: не убедился, обгон, дтп. Там всё, замяли?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Владимир

16:58:56 19-08-2025

В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который едет в попутном направлении!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:13:40 19-08-2025

Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Ничё что там обгон запрещён, умник?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:37 19-08-2025

Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Это вы про трамвай что-ли?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:27:00 19-08-2025

Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Ох уж эти Болоди... Хотя.. "Грешно смеяться над больными людьми..." (с)

  4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров