Автомобилистка из Барнаула пострадала в ДТП с "Крузаком" на Алтае

Женщина отделалась ушибами

19 августа 2025, 15:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба МВД Республики Алтай

Жительница Барнаула пострадала в ДТП вблизи села Чибит Улаганского района Республики Алтай, сообщили в полиции региона.

Авария случилась 18 августа около 17:10.

«52-летний житель Кемерова за рулем Toyota Land Cruiser при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем Mitsubishi Grandis, за рулем которого находилась 55-летняя жительница Барнаула», – рассказали в МВД.

В результате происшествия женщина с ушибами обращалась за медпомощью, но госпитализация ей не потребовалась.

Мужчине вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения авто на проезжей части.