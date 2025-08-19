Автомобилистка из Барнаула пострадала в ДТП с "Крузаком" на Алтае
Женщина отделалась ушибами
19 августа 2025, 15:00, ИА Амител
Жительница Барнаула пострадала в ДТП вблизи села Чибит Улаганского района Республики Алтай, сообщили в полиции региона.
Авария случилась 18 августа около 17:10.
«52-летний житель Кемерова за рулем Toyota Land Cruiser при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении и поворачивающим налево автомобилем Mitsubishi Grandis, за рулем которого находилась 55-летняя жительница Барнаула», – рассказали в МВД.
В результате происшествия женщина с ушибами обращалась за медпомощью, но госпитализация ей не потребовалась.
Мужчине вынесли постановление по делу об административном правонарушении по статье о нарушении правил расположения авто на проезжей части.
15:14:25 19-08-2025
Кукурузника купил. а ездиь не купил!
16:21:02 19-08-2025
Кемерово не склоняется!
18:01:24 19-08-2025
мимопроходил (16:21:02 19-08-2025) Кемерово не склоняется! ... Сам придумал, хоть загугли про КемероГо,
16:29:16 19-08-2025
О так почти так же как было под Бийском: не убедился, обгон, дтп. Там всё, замяли?
16:58:56 19-08-2025
В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который едет в попутном направлении!
17:13:40 19-08-2025
Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Ничё что там обгон запрещён, умник?
17:22:37 19-08-2025
Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Это вы про трамвай что-ли?
17:27:00 19-08-2025
Владимир (16:58:56 19-08-2025) В ПДД сказано_при повороте налево пропусти транспорт который... Ох уж эти Болоди... Хотя.. "Грешно смеяться над больными людьми..." (с)