"Аж дух захватывает!" Барнаульцы эмоционально высказались об авиашоу "Русских витязей"

Показательные выступления впечатлили жителей краевой столицы

30 августа 2025, 21:05, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В субботу, 30 августа, в честь Дня города Барнаула над акваторией Оби выступила авиагруппа "Русские витязи". Истребители продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, чем вызвали восторг у жителей краевой столицы. В соцсетях они поделились своей реакцией на авиашоу:

  • "Аж дух захватывает!"
  • "Как четко, молодцы!"
  • "Супер! Было из разных точек города видно. И слышно! Спасибо крутым парням и администрации города!"
  • "Как летят! У нас по дорогам так ровно ездить не умеют, как они по воздуху"
  • "Шикарно! Спасибо за такой подарок!"
  • "Красавцы! Здорово! Спасибо!
  • "Красотища!"

Некоторые жители города не смогли увидеть авиашоу, но вспомнили, каким был прилет истребителей в Барнаул.

«Небо чудесное, погода летная и прекрасная, самолеты невероятные», – делятся барнаульцы.

Посмотреть подробнее, как "Русские витязи" поздравили Барнаул с 295-летием, можно в нашем фоторепортаже.

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

21:09:19 30-08-2025

И не испугались? Странно!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:11 31-08-2025

Гость (21:09:19 30-08-2025) И не испугались? Странно! ... Не надоело ещё?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:26:10 31-08-2025

Гость (13:12:11 31-08-2025) Не надоело ещё? ...
Не-а! Вам же тупить и пугаться не надоело? Вот и мне пока нет. Как надоест - скажу.

  -2 Нравится
Ответить
