"Аж дух захватывает!" Барнаульцы эмоционально высказались об авиашоу "Русских витязей"

Показательные выступления впечатлили жителей краевой столицы

30 августа 2025, 21:05, ИА Амител

"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова

В субботу, 30 августа, в честь Дня города Барнаула над акваторией Оби выступила авиагруппа "Русские витязи". Истребители продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, чем вызвали восторг у жителей краевой столицы. В соцсетях они поделились своей реакцией на авиашоу:

"Аж дух захватывает!"

"Как четко, молодцы!"

"Супер! Было из разных точек города видно. И слышно! Спасибо крутым парням и администрации города!"

"Как летят! У нас по дорогам так ровно ездить не умеют, как они по воздуху"

"Шикарно! Спасибо за такой подарок!"

"Красавцы! Здорово! Спасибо!

"Красотища!"

Некоторые жители города не смогли увидеть авиашоу, но вспомнили, каким был прилет истребителей в Барнаул.

«Небо чудесное, погода летная и прекрасная, самолеты невероятные», – делятся барнаульцы.

