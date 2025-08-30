"Аж дух захватывает!" Барнаульцы эмоционально высказались об авиашоу "Русских витязей"
Показательные выступления впечатлили жителей краевой столицы
30 августа 2025, 21:05, ИА Амител
"Русские витязи" над Барнаулом / Фото: amic.ru / Алина Богомолова
В субботу, 30 августа, в честь Дня города Барнаула над акваторией Оби выступила авиагруппа "Русские витязи". Истребители продемонстрировали фигуры высшего пилотажа, чем вызвали восторг у жителей краевой столицы. В соцсетях они поделились своей реакцией на авиашоу:
- "Аж дух захватывает!"
- "Как четко, молодцы!"
- "Супер! Было из разных точек города видно. И слышно! Спасибо крутым парням и администрации города!"
- "Как летят! У нас по дорогам так ровно ездить не умеют, как они по воздуху"
- "Шикарно! Спасибо за такой подарок!"
- "Красавцы! Здорово! Спасибо!
- "Красотища!"
Некоторые жители города не смогли увидеть авиашоу, но вспомнили, каким был прилет истребителей в Барнаул.
«Небо чудесное, погода летная и прекрасная, самолеты невероятные», – делятся барнаульцы.
Посмотреть подробнее, как "Русские витязи" поздравили Барнаул с 295-летием, можно в нашем фоторепортаже.
21:09:19 30-08-2025
И не испугались? Странно!
13:12:11 31-08-2025
Гость (21:09:19 30-08-2025) И не испугались? Странно! ... Не надоело ещё?
15:26:10 31-08-2025
Гость (13:12:11 31-08-2025) Не надоело ещё? ...
Не-а! Вам же тупить и пугаться не надоело? Вот и мне пока нет. Как надоест - скажу.