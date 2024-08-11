Баевский район отметил свой 100-летний юбилей

Мероприятие посетил зампред правительства Алтайского края Денис Губин

11 августа 2024, 17:59, ИА Амител

Фото: пресс-служба алтайского правительства

11 августа в Баевском районе отметили 100-летие. Как сообщает пресс-служба Алтайского края, зампред правительства Денис Губин поздравил местных жителей с праздником от имени алтайского губернатора Виктора Томенко.

Губин подчеркнул, что юбилей малой родины — это большой праздник для всех, кто родился там, связал с ней свою жизнь. Он напомнил, что в Баевском районе выросло много достойных граждан страны: Герои СССР, писатели, спортсмены.

Помимо этого начальнику участка водоснабжения "Комхоз" Сергею Ратушину вручили благодарность губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Его наградили за многолетний добросовестный труд в честь празднования Дня работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.